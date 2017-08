Cambio Radical pide archivar reforma política y electoral

Criticas. Ese ha sido el común denominador del primer debate del proyecto de reforma constitucional que define nuevas reglas para la política y las elecciones, el cual se realiza este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Tal como fue acordado en La Habana, el Gobierno presentó una reforma a la Constitución para modificar varias reglas políticas y electorales, algunas de las cuales no han sido de buen recibo en la mayoría de los partidos políticos.



El mandato de La Habana fue tramitar una reforma a las normas políticas, pero la manera como se han construido estas modificaciones parecen no tener satisfechos a todos los sectores.



Este miércoles, este proyecto se enfrenta a su primera discusión y votación, en la Comisión Primera de la Cámara, en la cual se han escuchado varias posiciones contrarias a la iniciativa.



El primero fue el presidente del Consejo de Estado, Jorge Ramírez, quien afirmó que cambios en figuras como la pérdida de investidura para los congresistas "no tienen nada que ver con el acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón".



A su posición de sumó una carta que enviaron el procurador General, Fernando Carrillo, y el contralor, Edgardo Maya, en la que también manifestaron que varias propuestas "no guardan relación" con lo pactado con las Farc.



Cambio Radical, uno de los tres partidos de la coalición de gobierno, presentó una ponencia (texto propuesto para el debate) en la que pide que se archive la iniciativa.



El representante a la Cámara por ese partido, Jorge Enrique Rozo, explicó la postura de su colectividad y dijo que esta reforma política "no es suficiente para cubrir las carencias del sistema político y electoral actual".



Rozo afirmó que "si bien es cierto que en el marco de toda transición los estados deben adoptar medidas" para armonizar las reglas políticas, también lo es que no se trata de hacerlo de manera "ilegítima", como "puede ocurrir" con este proyecto.

Se da por descartado que la segunda ponencia, la cual será presentada por el representante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernan Prada, también proponga el archivo del proyecto.



De acuerdo al reglamento del Congreso, estas propuestas de archivo deben ser debatidas y votadas antes de abordar la ponencia mayoritaria, la cual fue elaborada por un numeroso grupo de representantes a la Cámara junto con el Gobierno.



En caso de que estos dos textos sean rechazado por la comisión, se espera que este miércoles se agote la discusión, es decir, las intervenciones de todos los representantes que quieran manifestar su posición, y que la próxima semana se entre en la votación de los artículos.



