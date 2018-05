'Esto es un desastre para el liberalismo': Juan Fernando Cristo

28 de mayo 2018 , 11:45 a.m.

28 de mayo 2018 , 11:45 a.m.

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien perdió la consulta liberal frente a Humberto de la Calle en noviembre del año pasado, dijo este lunes en entrevista con La W Radio que los resultados de su partido en la primera vuelta presidencial son "un desastre para el liberalismo", y responsabilizó de la situación actual al líder del Partido Liberal, César Gaviria.

"Nos equivocamos todos cuando elegimos a César Gaviria como jefe del partido en octubre del año pasado", aseguró Cristo, quien también dijo que fue un error haber hecho la consulta interna del Partido Liberal en noviembre y no en marzo, junto a las elecciones al Congreso, como lo hicieron las dos candidaturas que resultaron ganadoras este domingo.



Cristo dijo que se equivocó el jefe del Partido "cuando se atravesó", "a la posibilidad de un acuerdo entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle".



Sobre la fallida Alianza, Gaviria ya había mencionado en la noche del domingo, en un comunicado, que el candidato de la Alianza Verde (Fajardo) "quería una coalición con el candidato De la Calle, pero no con el Partido Liberal, al que descalificó de una manera tajante y ofensiva".

Según Cristo, quien fue precandidato liberal, tras ser Ministro del Interior del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en los momentos clave del proceso de paz, para su partido es momento de "iniciar un nuevo camino". Para él, "hay mucho liberalismo en el alma de los colombianos", pero muchos de esos ciudadanos están desencantados con el Partido y por eso votaron por Petro o Fajardo.



Un ejemplo de esa afirmación fue la comparación entre los resultados al Senado -poco menos de 2 millones de votos- y los resultados de Humberto de la Calle -poco menos de 400 mil votos-. Por eso, aseguró que "hay que escuchar a la gente en todo el país para tomar esas decisiones", es decir, a los dirigentes y líderes sociales regionales.



"El liberalismo no se acaba, pero sí pasará a ser irrelevante en la vida pública del país si no nos reinventamos", dijo Cristo, quien también aseguró que "no hay ninguna posibilidad" de que el Partido Liberal haga un acuerdo programático con alguno de los dos candidatos en disputa para la segunda vuelta presidencial.



Sobre las candidaturas de Iván Duque y Gustavo Petro, aseguró que ninguna de las dos los convence. "Vamos a evaluar en estos días para tomar una decisión final, pero con una convicción: si votaron en primera vuelta así, en segunda también votarán completamente libres", concluyó Cristo.



Este domingo, tras conocerse los resultados, Humberto de la Calle agradeció en su discurso a Juan Fernando Cristo por su "lealtad", es decir, por el acompañamiento que asumió desde que el exjefe negociador de los acuerdos de paz con las Farc lo derrotara en las urnas en noviembre pasado.



Por su parte, Gaviria emitió el domingo un extenso comunicado en el que agradeció a De la Calle y su fórmula vicepresidencial, Clara López, "por la manera como transmitieron las ideas liberales y nuestros propósitos esenciales".



Gaviria defendió la implementación del acuerdo de paz como una bandera central de su partido y aseguró que avanzaran "en coalición con otras fuerzas políticas hacia la igualdad de oportunidades que les abra a todos los colombianos la posibilidad de una vida digna".



