CPB pide a Uribe que se retracte de señalamientos contra Samper Ospina

En un comunicado enviado a este medio, el Círculo de Periodistas de Bogotá se sumó este domingo al rechazo contra los señalamientos hechos por el expresidente Álvaro Uribe Vélez contra Daniel Samper Ospina, periodista y columnista de la revista ‘Semana’ al llamarlo “violador de niños” en un trino de su cuenta de Twitter.



“La acusación del expresidente Uribe es temeraria contra el columnista Samper y al parecer obedece a un acto de retaliación por el contenido de algunas columnas del comunicador”, se lee en el comunicado.

En el comunicado de la agremiación de periodistas, firmado por su presidenta, Gloria Vallejo, reseñan que en Colombia han sido asesinados 142 periodistas desde 1977. Asimismo, las diferentes modalidades de violencia que han atentado contra la libertad de prensa, obligando a que “decenas de periodistas abandonen su trabajo y el país, para proteger su vida e integridad”.



Agrega que, como servidor público y por la investidura que le corresponde como expresidente de Colombia, Álvaro Uribe “está en la obligación de abstenerse de hacer esta clase de señalamientos estigmatizantes que, además de exacerbar los ánimos ya polarizados de muchos ciudadanos, afectan y coartan la libertad de expresión y pueden significar un riesgo para el libre ejercicio del periodismo”.



Este domingo se conoció una carta en la que periodistas y directores de los principales medios de comunicación del país rechazaron las afirmaciones del Senador y le pidieron que “deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal”.



Uribe, por su parte, respondió en su cuenta de Twitter con un comunicado en el que no se disculó por sus declaraciones sino que reiteró y precisó sus críticas al periodista Samper Ospina.



“Como Presidente de la República discutí con periodistas, pero no los soborné ni intenté callarlos con persecución oficial”, cierra la comunicación de Uribe.



Frente las declaraciones del Expresidente, el CPB hizo un llamado al uso responsable de las redes sociales, “que se desbordaron en el uso del lenguaje soez, matoneo y señalamiento sin fundamento, produciendo un ambiente de temor y persecución”, y resaltó la importancia del respeto por las posiciones divergentes.



“Por lo anterior, el CPB exige cordura y respeto al expresidente y senador Álvaro Uribe, a que recapacite y se retracte de los señalamientos hechos a Daniel Samper Ospina y eleve el debate público con argumentos, lejos de calificativos estigmatizantes”, concluye el comunicado.



