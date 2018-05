En secreto / Cordialidad reinó entre candidatos

Tres de los candidatos presidenciales con mayor favoritismo entre la opinión pública, Iván Duque, Gustavo Petro y Germán Vargas, estuvieron muy animados el jueves pasado en el debate organizado por EL TIEMPO y W Radio. Pese a que tienen diferencias en algunos temas, en varios momentos del debate se buscaron para intercambiar ideas y se los vio hablando de manera cordial y respetuosa.

Dos extradiciones más de Farc

El partido Farc tiene información de que habría por lo menos dos líderes más de esa organización contra quienes las autoridades estadounidenses preparan solicitudes de extradición por sus nexos con el narcotráfico. Uno de sus integrantes lo dijo esta semana en una reunión con miembros del Congreso y del Gobierno, convocada para examinar el proyecto de ley que reglamenta los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El partido Farc pretende, precisamente a través de esa reglamentación de la JEP que el Congreso discute, poner una talanquera para impedir que los excombatientes caigan en manos de la justicia estadounidense. Todavía no se sabe quiénes serían los extraditables.

Hora de descanso para el controlador

El miércoles pasado, el vuelo 9401 de Avianca con destino a Pasto tuvo demoras en su salida desde Bogotá debido al mal tiempo reinante en la capital nariñense. Prácticamente, durante todo la mañana la nave estuvo en El Dorado esperando la autorización para despegar. Pasado el mediodía, el clima mejoró en Nariño y se le autorizó el despegue. Pero tan pronto el avión comenzó a carretear, el piloto lo detuvo y por los altavoces les avisó a los pasajeros que todavía no podían irse pues el controlador aéreo de Pasto acababa de entrar en “su hora de descanso” y que hasta tanto no se reintegrara a sus labores no podrían partir. Nadie en la nave lo podía creer, pero tuvieron que esperar.

Ojo con la Contraloría

La Contraloría General va a revelar en los próximos días un paquete de auditorías que promete generar noticias. Habrá evaluaciones fiscales sobre temas de infraestructura, donde hay un capítulo especial sobre Invías; también uno sobre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), donde el asunto central está relacionado con los 21 cambios en la licencia ambiental del proyecto de Hidroituango. Vendrá un reporte sobre los estados financieros de Reficar y sobre la agencia logística de las Fuerzas Militares. Y habrá más sobre Córdoba.

Los gringos van a ayudar

El Gobierno de Estados Unidos está apoyando los trabajos que se realizan en la presa de Hidroituango para evitar que se pueda registrar una catástrofe. Es así que para ayudar a encontrar una rápida salida a la situación y acabar con el riesgo, ya llegó al bajo Cauca antioqueño un grupo de ingenieros del U. S. Army Corps, Headquarters. Igualmente hay apoyo a través del U. S. Southern Command (SOUTHCOM) y de la U. S. Agency for International Development (Usaid).

Los duros aprietos de la JEP

La Procuraduría y la Fiscalía coinciden en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no puede darse su propio reglamento, sino que eso debe ser competencia de una ley del Congreso de la República. La Procuraduría avaló la tesis que ya había expresado la Fiscalía en este sentido. El Congreso va a tratar de expedir la ley, pero se teme que las nuevas condiciones políticas surgidas de la elección de hoy no favorezcan ese trámite. El problema mayúsculo es que la JEP definitivamente no podrá entrar a funcionar hasta que no tenga el reglamento. Y si esa labor le queda al nuevo Congreso y al nuevo gobierno, la suerte será más difícil.

Leyner donó la plata del premio que se ganó

Leyner Palacios, cofundador del Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá, ganó el año pasado el Premio Global por el Pluralismo 2017, que, entre otros, contempla una bolsa cercana a los $ 100 millones. Su decisión es que esa plata será para la comunidad, y con el primer desembolso que le hicieron ya comenzó la financiación de algunas obras en el viejo Bojayá, Chocó. Se está reparando la iglesia, que fue destruida por el cilindro bomba, se le está haciendo un altar especial para el Cristo afectado por la explosión, se van a construir unidades sanitarias y una casa de pensamiento indígena. Palacios asegura que esa plata es de la comunidad y no de él.

Máquinas verdes

El metro de Medellín puso en servicio la segunda máquina que permite realizar la Recarga Verde, proyecto de innovación social y ambiental. ¿Cómo funciona? Por cada botella que los viajeros del metro llevan a estas máquinas, reciben inmediatamente la transferencia de 50 pesos para ser utilizados en sus viajes en el sistema. La primera máquina se puso en la estación Universidad como prueba piloto en el 2017 y alcanzó a recaudar 441.138 envases, que representaron un ahorro en la emisión de CO2 de más de 22 toneladas, equivalentes a lo que se ahorra si se retiraran de circulación 228 automóviles por un año.



