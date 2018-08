¿Ya revisó si es jurado de votación para la consulta anticorrupción?

El pasado lunes 30 de julio comenzaron los sorteos para elegir a los jurados que prestarán sus servicios durante las votaciones de la consulta anticorrupción, que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de agosto.



El sorteo de ese día fue para las mesas que se ubicarán en Bogotá, pero entre este jueves 2 de agosto y el próximo 9 del mismo mes, se harán los sorteos en el resto de municipios del país, con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio Público y de los comités promotores de las distintas opciones de voto en la consulta.

Al igual que sucede con otras votaciones, quien haya sido escogido como jurado en el sorteo podrá consultarlo en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co.



Allí, en la franja izquierda, verá un recuadro de fondo gris con dos botones anaranjados, uno para quienes están tramitando documentos de identidad y otro para quienes quieren conocer su puesto de votación y si han sido seleccionados como jurados.



También puede revisar en la aplicación ‘Infovotantes’, de la misma entidad, o en este link directamente: https://infovotantes.registraduria.gov.co/#/consultavotacion



“Una vez consulte, el sistema le arrojará dónde debe prestar el servicio como jurado, así como la fecha y lugar de capacitación”, como explica la página del ente registrador.



Quienes hayan sido seleccionados en Bogotá, se deben capacitar, en jornadas que van desde este viernes 3 de agosto hasta el próximo 23 de agosto, en el pabellón 1 de Corferias, donde habrá cuatro jornadas cada día: a las 7:30 a.m., a las 10:00 a.m., a las 2:00 p.m y a las 4:30 p.m.



Recuerde que si ha sido seleccionado, el Código Electoral lo obliga a cumplir con su cita, y no está exento si no recibe ninguna comunicación, pues la información es publicada en la página web de la Registraduría.



Además, si es seleccionado, pero no le han notificado de su capacitación, debe acercarse a la instancia municipal, especial o distrital de la Registraduría donde fue seleccionado para que le informen a dónde puede asistir a las capacitaciones, que también son obligatorias.



Si no se presenta para ser jurado, puede ser destituido de su cargo, en caso de ser funcionario público, o multado, si no lo es, por 10 salarios mínimos legales vigentes.



