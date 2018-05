Los ‘verdes’ le pondrían cinco condiciones a Gustavo Petro

Sergio Fajardo, consiguió 4’589.696 votos el pasado domingo en la primera vuelta presidencial. Ahora, el movimiento que lo impulsó, la Coalición Colombia, se apresta a decidir a cuál candidato apoyar para la segunda vuelta.

Alianza Verde, que hizo parte de la coalición, tomará su decisión mañana y sobre este tema Antonio Sanguino, senador electo por este partido y miembro de su directiva, habló con EL TIEMPO-



¿La Alianza Verde estaría dispuesta a apoyar a Gustavo Petro?



Pues en la Alianza Verde hay una discusión colectiva que proseguirá el jueves. Hay varias opiniones. Una que plantea un acuerdo con Gustavo Petro sobre la base de que hay una cercanía y unas identidades entre las agendas de gobierno. Hemos propuesto que si fuéramos a hacer un acuerdo, tendría que ser sobre cinco condiciones básicas.



¿Cuáles?



Primero, que Petro se comprometa a respetar plenamente la institucionalidad, la Constitución de 1991 y que no lleve al país a un abismo de una constituyente. Que además se comprometa a no cerrar las cortes y a no cerrar al Congreso. Segundo, que haya un compromiso con el respeto al derecho a la propiedad. Es decir, que no haya expropiaciones como se ha venido rumorando en la discusión. Tercero, que exista un compromiso con la meritocracia en la designación de los cargos de responsabilidad de gobierno. Cuarto, que las decisiones de política pública, sean fiscalmente responsables. Es decir, tomar distancia de medidas populistas. Y quinto, un compromiso pleno con la Consulta Anticorrupción y con sus siete mandatos.

Pero hay otras posturas...



Sí, hay otros que han planteado el voto en blanco. Sobre la base de respetar la expresión del voto ciudadano el pasado domingo que no quiso alinearse ni con Duque ni con Petro. Y hay una tercera posición que plantea que nos demos libertad para que cada sector o cada individuo, incluso cada votante, pueda escoger qué opción le seduce mejor.



¿Temen que una entrega del partido al proyecto de Petro pueda acabar con la expectativa de una alianza de centro?



No. Nosotros tenemos una consideración absolutamente clara: es un patrimonio de los colombianos la Coalición Colombia y la Alianza Verde. Por lo tanto no vamos a sacrificar ese inmenso patrimonio por una precipitación en una decisión hacia la segunda vuelta. Ese asunto tiene la característica de ser un escenario que era el que nosotros precisamente queríamos evitarle al país. Que tuviéramos que votar entre dos miedos y dos odios.



¿Están cuidándose de que la decisión de la Alianza Verde coincida con la del Polo?



Sería un escenario ideal que los tres coincidiéramos en una sola posición respecto a la segunda vuelta. Pero en todo caso en los tres prima el interés de que esta Coalición Colombia se mantenga. No solo hacia la segunda vuelta, sino, sobre todo, para lo que viene en el 2019 y el 2022. Y también ojalá en la actuación parlamentaria. Somos 15 senadores y más de 10 representantes que nos hemos constituido en una fuerza importante para ejercer el control político.



¿Este jueves habrá decisión?



Habrá luz verde este jueves.

