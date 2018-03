Colombia y la paridad política: una lejana utopía

“Pocas mujeres en política cambian a las mujeres, muchas mujeres en política cambian a la política”. Grafiti de mujeres uruguayas

¿Por qué se resiste tanto la sociedad colombiana a los aportes del feminismo? ¿Por qué es tan difícil erradicar o, por lo menos, fisurar este machismo, esta cultura patriarcal casi endémica de la sociedad colombiana que genera tantos estragos, tantos dolores a hombres y mujeres, y sobre todo a estas últimas?



En este sentido, uno se podría preguntar ¿por qué este famoso MeToo o YoTambién casi no tiene efectos en Colombia? ¿Quién cayó, cuál político, cuál personaje de los medios o de la farándula fue denunciado?

Piénselo: casi nadie, aun cuando sé que el MeToo es una poderosa alarma para los hombres porque ya no pueden estar tan tranquilos como siempre. Algunos ya tienen miedo; un miedo que no los va a abandonar nunca; un miedo de las mujeres que ya no tienen miedo de hablar, de participar, de reclamar, de denunciar, de exigir igualdad de oportunidades con ellos en todas las esferas de la vida, y quizás ante todo en el mundo de la política. Y si escogí hablar hoy del universo de la política es por la coyuntura actual y porque Colombia tiene, en relación con otros países de América Latina, un retraso absurdo, inaceptable y vergonzoso a este nivel.



Hoy ya tenemos datos de cómo se va a establecer el nuevo Congreso y, aunque sea de no creer, la cuota de mujeres siguió lamentablemente igual a la del viejo Congreso. Pasó de un triste 20 por ciento a un triste 20 por ciento.



Es para ponerse a llorar. Y recuerdo con respecto a este asunto que desde el año 2000 tenemos una ley de cuotas, (Ley 581 del 2000), ley que debía incentivar a algo más de equidad (30 por ciento) entre hombres y mujeres en los niveles de decisión de las diferentes ramas del poder público tanto a nivel nacional como departamental, regional y hasta municipal. Un dato: hoy Colombia cuenta únicamente con un 12 por ciento de alcaldesas.



Además, y es importante saberlo, esta ley de cuotas del 30 por ciento es un umbral mínimo, un piso mínimo que debe permitir empezar a cerrar la brecha entre hombres y mujeres y, en este sentido, es reconocida como una herramienta de reparación histórica transitoria hacia la tan necesitada paridad.



Pues hoy las mujeres ya no están ni siquiera en este piso, están en el sótano. El sótano de la democracia. Claro, sé que la política desde hace siglos es el universo por excelencia de los hombres y sé que una ley de paridad –ley que ya tienen Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Costa Rica, para no referirme sino a estos pocos países de América Latina– obliga a presentar listas equilibradas de candidatos y candidatas en partidos políticos y listas electorales por medio de listas cremallera, o sea, listas que alternan hombres y mujeres equitativamente. Este es un muy buen mecanismo para solucionar la secular subrepresentación de las mujeres en la política y la toma de decisiones.



Las mujeres han tenido mucha paciencia, demasiada paciencia diría yo, y lo que acaba de pasar en el Congreso en cuanto a su representatividad es vergonzoso. Incluso, ellas, el 20 de julio, en la apertura de las sesiones del nuevo Congreso, deberían levantarse todas y salir de este sagrado recinto de las leyes como un acto simbólico de protesta. Ahora, y antes de que nos expliquen la subrepresentación de las mujeres en política con argumentaciones todas machistas, quiero enfatizar en que sabemos desde hace tiempo que un cuerpo de mujer no nos garantiza nada. Lo que necesitamos son mujeres con sensibilidad de género, decididas a hacer política de otra manera, dejando a los hombres hacer lo que hacen desde hace siglos. Y, de verdad, si las mujeres entran en política para hacer política como los hombres, ¿de qué sirve la paridad?

Sin embargo, estoy segura de que con un 40, 45 o 50 por ciento de mujeres en el Congreso habría algunas, quizás más que algunas, digamos quizás la mitad, con sensibilidad de género, dispuestas a cambiar la manera de hacer política, dispuestas a hacer valer sus diferencias existenciales, sus particulares maneras de habitar el mundo y de interpretarlo, y esto ya sería suficiente para generar cambios significativos y de largo aliento en la política.



Eso mismo es lo que ha pasado en varios países políticamente paritarios. Por ejemplo, en algunos países nórdicos, las mujeres elegidas en los parlamentos lograron que las leyes se voten en horas laborales normales.



Todas y todos los congresistas tienen que hacer presencia en el Congreso de ocho de la mañana a seis de la tarde. Ninguna ley se vota después de las seis de la tarde con el argumento de que existe otra vida fuera del Congreso, un diario vivir, unos hijos, hijas y familiares y tareas domésticas que todos y todas comparten o deben compartir también paritariamente. Cuando leí esto, no lo podía creer.



Y claro, aquí en Colombia, es una de las razones por las cuales muchas mujeres no pueden estar en el Senado, pues ahí casi siempre se votan las leyes a las 11 de la noche y muchas mujeres no están dispuestas a entregar toda su vida a la política.



De hecho, las que pueden estar y quedarse hasta las 11 o 12 de la noche para votar son mujeres en general de estrato cinco o seis, con niñeras, abuelas y los aspectos del servicio doméstico resueltos.



Nombraré entonces algunas de las ganancias que traería la participación de más mujeres en política. Tal vez la primera y más fundamental ganancia a mediano y largo plazo es que nos permitiría empezar a ver el mundo completo y complejo.



Un mundo habitado de manera distinta por hombres y mujeres. Hombres y mujeres que tienen historias, intereses y necesidades diferentes. Nuestras vivencias, la historia de nuestros cuerpos y de nuestras prácticas han sido y siguen siendo afortunadamente distintas y esto tiene que reflejarse en lo político. En otras palabras, se trata de hacer política sin olvidar nuestra historia, una política que no olvida lo vivido, la experiencia; una política que le da primacía al convivir y no al competir; una política que no olvida que lo personal también es político.



No podemos seguir confiando solo en los hombres para administrar un mundo hecho de hombres y mujeres. Sabemos hoy que ni la buena voluntad ni la mal llamada feminización de las esferas educativas, culturales y políticas fueron suficientes para cambiar el país, pues el peso de las estructuras patriarcales milenarias sigue siendo más fuerte que toda la buena voluntad del mundo.



Pero esta apuesta tiene otras ventajas: además de ampliar la democracia como sistema, permitiendo el juego de las diferencias en su interior, empodera a las mujeres capacitándolas para el ejercicio del poder político.

Y esto es importante entenderlo porque las mujeres nacieron para la política hace muy poco y casi todo es relativamente nuevo para ellas. Nacer a la palabra, nacer a la ciudadanía y reconocernos ciudadanas es distinto a reconocerse ciudadano.



Se refiere a una construcción históricamente diferente del sujeto: reconocernos como ciudadanas y armar colectivamente nuestras reflexiones y prácticas políticas desde ahí es hoy de una inmensa pertinencia.



Además, el hecho de que el ejercicio de la política sea relativamente novedoso para nosotras, nos permite inaugurar, mientras que los hombres no hacen sino repetirse. E inaugurar quizás nos permitiría evitar los estragos de la vieja política llena de vicios.



Quisiera decir también a los miedosos y a los críticos ante los avances de las mujeres, no solo en política, sino en todas las esferas de la vida, que los hombres no tienen nada que perder y mucho que ganar. Ganan los hombres al reconocer a las mujeres como sus pares, no sus subordinadas. Gana también la sociedad entera al integrar a las mujeres a sus estructuras, a sus funciones y a sus procesos.



Además, debemos entender los avances de las mujeres en política, a estos 30, 40 o 50 por ciento, como un símbolo más que como un cálculo porcentual. Un símbolo de democracia, de decencia y de modernidad, porque definitivamente sin las mujeres la democracia seguirá siendo incompleta en cualquier sociedad que se precie.



Sin embargo, no quisiera terminar este corto escrito sin darles una vía que abre camino para empezar a hacer política desde un ser mujer.



Tal vez una primera, primerísima tarea sería la de utilizar un lenguaje incluyente, un lenguaje que sirve para ver el mundo completo, un lenguaje que nombra a las mujeres, a las niñas, a las ciudadanas. Parece evidente, pero ustedes saben que no lo es.



Cuántas veces nos ha tocado explicar a políticos, jueces, administradores, economistas, filósofos o investigadores, entre otros, que lo que no se nombra no existe.



“Ciudadanos y ciudadanas, buenos días”, “niños y niñas, buenos días”. Sí, la humanidad es felizmente sexuada, no lo olviden y háganlo presente en sus discursos, en sus escritos, en sus proyectos de ley, en sus informes, en sus declaraciones.



Yo quería terminar con esto porque sé que este lenguaje que construye democracia no es todavía generalizado. Y, sin embargo, ya estamos empezando a aceptar que los hombres y las mujeres no tienen la misma manera de habitar el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él. Y entonces esto se tiene que materializar primero en el lenguaje y evidentemente o lógicamente en el universo de la política y en muchos otros universos.



Es un primer paso indispensable para la construcción de un mínimo de equidad de género y para cerrar la brecha histórica que tiene la cultura patriarcal, que tienen los hombres con nosotras y más particularmente cuando se trata del universo aún tan insoportablemente masculino de la política.



Solo con muchas mujeres en política cambiaremos la política, y cambiando la política, cambiaremos la vida. Terminaré con una frase de la exmandataria de Chile Michelle Bachelet cuando era presidenta de ONU Mujer. Ella nos recordó que “La fortaleza de las mujeres, la tenacidad de las mujeres y la sabiduría de las mujeres son los recursos más desaprovechados de la humanidad. El desafío consiste en mostrar cómo este recurso puede ser utilizado de una manera efectiva que nos beneficie a todos y a todas”.



FLORENCE THOMAS

Para EL TIEMPO

En Twitter: @Florencemujer1