Así quedaron las apuestas electorales para el 2018

En plena Navidad, los principales partidos políticos dieron sus toques finales a las coaliciones que se enfrentarán por el poder en 2018.



Los colombianos tendrán tres coaliciones que intentarán hacerse con las mayorías en el Capitolio y con la Casa de Nariño por los próximos cuatro años. Para ser más rigurosos, hay dos consolidadas y una apenas en proceso de gestación.

La primera, la más avanzada, la lideran los expresidentes Álvaro Uribe, jefe absoluto del Centro Democrático (CD), y el conservador Andrés Pastrana.



Los analistas ubican esta alianza en la derecha del espectro político. Nació de sectores que votaron ‘No’ a los acuerdos con las Farc en el plebiscito de octubre del 2016, el cual ganaron por ligero margen.



Con Uribe y Pastrana a la cabeza, líderes de la más radical oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a muchos aspectos del acuerdo con las Farc, lo que se espera, en caso de que triunfen en las urnas, es un replanteamiento a fondo en muchas políticas actuales. Pero, ante todo, en el acuerdo de paz.



Esta coalición tiene aún el reto de encontrar un candidato presidencial de unidad, que se escogerá entre Iván Duque, del uribismo, y Marta Lucía Ramírez, del ala conservadora.



Uribe y Pastrana notificaron esta semana a sus compromisarios que habrá plazo hasta el 20 de enero para determinar el procedimiento para la escogencia del candidato.



Duque quiere que el candidato salga de una consulta interpartidista en marzo del próximo año; Ramírez es más partidaria de una encuesta.

Duque le apuesta a ser impulsado por la elección de los congresistas uribistas, que sin lugar a dudas será una de las listas más votadas.

Coalición Colombia

Con el viento de casi todas las encuestas a su favor y que lo ponen en la cabeza de intención de voto, Sergio Fajardo se aseguró también de dejar su tiquete a las presidenciales listo este año.



Fajardo, además, les ganó muy rápido el pulso a Claudia López (de Alianza Verde) y Jorge Enrique Robledo (del Polo), quienes pretendían disputarle el boleto presidencial.



Ante la contundencia de los hechos, Robledo se resignó a volver al Senado y López busca pista en la campaña de Fajardo, apostándole a ser su compañera de fórmula.



Fajardo también supo tomar distancia de Humberto de la Calle (Partido Liberal) y de Gustavo Petro (Colombia Humana), basando su campaña más en su propio esfuerzo.



No valieron los tuits de De la Calle, por meses, casi suplicantes, para que Fajardo le abriera la puerta de su coalición. Tampoco le valieron a Petro. Este, en una actitud casi desesperada, intentó hasta último minuto obtener cupo en ese espacio.



En el acto de proclamación de la Coalición Colombia, que Fajardo, López y Robledo hicieron el miércoles en la plaza de Bolívar, apareció un hombre detrás del candidato con una camiseta en la que se leía: “Aquí hace falta Petro”. El hombre fue obligado a retirarse del lugar, pero el testimonio quedó en las imágenes.



La lucha contra la corrupción será la principal divisa de la Coalición Colombia, cuyo discurso se centrará además en tomar distancia de los políticos tradicionales.

La tercera, en ciernes

Apenas esta semana comenzó a gestarse la coalición que más tiene sabor a izquierda de la que formarían parte Humberto de la Calle (Partido Liberal), Gustavo Petro (Colombia Humana), Clara López (ASI) y Carlos Caicedo, aspirante con el respaldo de firmas ciudadanas.



De esta coalición no hay mucho. Apenas unos tuits, una cita en un café de Bogotá y muchas diferencias entre los candidatos.



Clara López, quien mantiene una favorable regularidad en la intención de voto en las encuestas, envió a sus potenciales socios esta semana un tuit en el que los invitó a “llegar unidos a las presidenciales”.



“Acepto tu propuesta @ClaraLopezObre de realizar una consulta interpartidista y construir un programa común de la paz y la democracia para el mes de marzo. Estoy dispuesto a asumir el riesgo de la decisión popular”, tuiteó Petro, apenas unas horas después.



Minutos después respondió Caicedo: “Aplaudo la idea de una consulta de candidatos presidenciales con base en un programa democrático de convergencia”.



Como De la Calle no reaccionó, Clara López lo llamó, este le respondió y acordaron una cita en un café de la ciudad. Al término de la reunión de media hora, López dijo que acordaron seguir hablando.



Pero se advierten muchas dificultades para que esta alianza madure. De la Calle no comparte mucho los postulados de Petro. No está dispuesto a someterse a una consulta con el exalcalde en las urnas.Una consulta entre De la Calle y Clara López, solamente, sería muy estrecha. Los liberales estarían más dispuestos a que simplemente haya una adhesión de López a De la Calle.

