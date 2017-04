En 2015, todos los partidos inscribieron candidatos inhabilitados: CNE

Las sanciones que aplicó esta semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los partidos Alianza Verde, Unión Patriótica y el Mais por haber inscrito candidatos inhabilitados en las elecciones regionales del 2015 se extenderán próximamente a otras colectividades.

Así lo confirmó el presidente del CNE, Alexander Vega, quien aseguró que, según el reporte que tiene la entidad, “todos los partidos están incursos en la inscripción de candidatos inhabilitados”.



Las sanciones que contempla la Ley 1475 del 2011, en estos casos, es la imposibilidad de presentar listas en las entidades territoriales (municipios y departamentos) en las que inscribieron candidatos inhabilitados, durante los comicios de 2015.



¿Pueden venir sanciones para otros partidos?



Así es. El tema es que en el año 2015 el Consejo Nacional Electoral revocó cerca de 1.000 candidatos por inhabilidades al momento de la inscripción, de esos aspirantes, al menos 750 fueron oficiados por parte de la Procuraduría. Bastaba con revisar el certificado de antecedentes disciplinarios, para que los partidos hubiesen podido corroborar que existía tal inhabilidad.



Esto da a entender que no solo fue la Alianza Verde, sino que todos los partidos están incursos en la inscripción de candidatos inhabilitados.



¿Por qué comenzaron con los ‘verdes’ y no con todos los incursos en estas faltas?



No es que se haya empezado con la Alianza Verde sino que cada despacho tiene asignados diferentes partidos que inscribieron candidatos con inhabilidad.



Las primeras sanciones que han salido son porque los magistrados han terminado los procesos rápido y han presentado la ponencia.



¿Las sanciones regirían también para la circunscripción nacional (Senado)?



Claro. La ley habla de que los partidos o movimientos que postulen candidatos inhabilitados tendrán como sanción la imposibilidad de volver a inscribir aspirantes a las corporaciones o entidades territoriales en las que fueron sancionados.



¿Cuándo saldrán las demás resoluciones?



En este semestre se estarán sacando las demás, porque esto se repartió el año pasado a raíz del reporte que nos dio la Procuraduría.



En el caso de Alianza Verde, la resolución dice que esta colectividad fue ‘en extremo negligente’ al no haber revisado los documentos, pero ellos dicen que fue el Estado el que no fue diligente a la hora de revisar las faltas de los candidatos…



La obligación recae en los partidos. La Ley 1475 del 2011 indica que son los partidos los que deben verificar esos requisitos de ley. Bastaba con revisar la página de la Procuraduría para darse cuenta de las inhabilidades.



El Estado garantiza es el reporte, pero la verificación de los requisitos tiene que hacerla el partido.



¿Es un escarmiento para que los partidos no sigan presentando candidatos inhabilitados?



La responsabilidad del Consejo Electoral es revocar y sancionar. En este caso la Ley 1475 del 2011 se estrena por primera vez en esos candidatos del 2015 que fueron inscritos con la inhabilidad que demostró la Procuraduría.



¿Las sanciones son únicamente la imposibilidad de presentar candidatos en algunas corporaciones?



Hay varias sanciones. Una es la suspensión de la personería jurídica, otra la pérdida de la personería jurídica, se contemplan también sanciones pecuniarias y las otras son quitar los espacios de radio y televisión asignados.



La línea de la sala fue que la sanción sea la imposibilidad de volver a inscribir candidatos en las circunscripciones, pero también hubiese podido ser cualquiera de las otras.

UP y Mais también sancionados por el Consejo Electoral

La UP y el Movimiento Mais se sumaron a Alianza Verde como los primeros tres partidos en ser sancionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por inscribir candidatos inhabilitados en los comicios del 2015.



El tribunal argumentó en su resolución que ambas colectividades violaron el numeral quinto del artículo décimo de la Ley 1475 del 2011.



En el caso de la UP fueron 15 los inscritos con inhabilidades, mientras que en Mais esa cifra llegó a 67. Ante esta situación el CNE los sancionó con la imposibilidad de que esas colectividades puedan inscribir candidatos en los comicios del 2019 en las localidades en las que se presentaron los aspirantes inhabilitados.



El CNE cuestionó que esos partidos no actuaron de manera diligente al revisar los antecedentes de sus candidatos.



