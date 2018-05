CNE ordena devolver dinero de partido Farc a Banco Agrario

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó este jueves el regreso del dinero destinado al partido Farc para su campaña al Congreso y que había sido trasladado del Banco Agrario al Bancolombia, a la primera entidad financiera.



Hace algunos días, el movimiento político de la exguerrilla trasladó 5.500 millones de pesos del Banco Agrario, donde tiene la cuenta el partido, al Bancolombia a la cuenta de su representante legal.

La semana pasada, funcionarios de Bancolombia comenzaron a notar que se estaban girando cheques de esa cuenta cuyos destinatarios no eran del todo claros.



El tema generó inquietudes en diferentes sectores y llegó hasta el Consejo Electoral, el cual resolvió este jueves que los recursos debían devolverse al Banco Agrario.



EL TIEMPO supo que dentro de las consideraciones de la sala plena del CNE estuvo que los partidos políticos deben manejar sus recursos en sus cuentas y no en las de particulares, como se estaba haciendo en este caso.



Adicionalmente, que el Banco Agrario, por ser una entidad oficial, puede tener mayores controles sobre los giros realizados en sus cuentas.



Fuentes del Consejo Electoral dijeron que, en todo caso, los giros de los cheques del Bancolombia no habrían llegado a desembolsarse, razón por la cual estos recursos están intactos.

La votación en la sala plena del Consejo Electoral fue de 6 a 1 y requirió de la intervención de un conjuez.

POLÍTCA