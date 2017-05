Los caminos que mira Clara López

Clara López, quien por poco más de un año estuvo al frente del Ministerio de Trabajo, saldrá de su cargo la próxima semana para preparar su candidatura presidencial en nombre de una coalición de fuerzas de centroizquierda.

La Ministra, cuya carta de renuncia había sido presentada desde el pasado 21 de marzo, finalmente acordó con el presidente Juan Manuel Santos su salida este jueves.



Tenía plazo hasta la última semana de mayo para retirarse y no quedar inhabilitada.

Clara López fue candidata presidencial en 2014 en nombre del Polo Democrático y obtuvo dos millones de votos en primera vuelta.



Para la segunda vuelta, López apoyó al presidente Santos, en particular por su propuesta del proceso de paz con las Farc, hecho que le generó dos situaciones: primero, llegar al gabinete; y segundo, su salida del Polo, partido del que llegó a ser su presidenta.



Los sectores más radicales del Polo no le perdonaron que formara parte del gobierno de Santos y le generaron un vacío que la dejó por fuera de sus filas.



EL TIEMPO supo que la exministra iniciará de inmediato una labor encaminada a conformar una coalición de fuerzas de centro-izquierda, en nombre de la que pretende ser candidata presidencial en el 2018.



Ella defiende la idea de una “convergencia amplia” con muchos sectores sociales.

En una encuesta de opinión revelada esta semana por Gallup, Clara López tenía la mayor favorabilidad entre los presidenciables.

Aunque esta coalición todavía está en proceso de formación, el liberalismo y ‘la U’ podrían ser dos de los partidos que podrían conformar este bloque de centroizquierda.



El senador Roy Barreras, precandidato de ‘la U’, de hecho saludó el retiro de López del gabinete como “el primer paso” hacia una coalición en defensa de la paz y le dio la bienvenida a este proyecto político.



“En el camino de garantizar el nuevo país en el 2018 y ese nuevo frente por la paz, empiezan a darse los primeros pasos. Primer paso: la renuncia de Clara López”, dijo Barreras.



El precandidato de ‘la U’ dijo que espera que “el Partido Liberal y los demás movimientos que defendemos la paz de Colombia también tomen decisiones sobre sus candidaturas para construir el frente unido por la paz”.



Además de la defensa de la paz, López tendrá como ejes de su campaña las conquistas sociales.



POLÍTICA