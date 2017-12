Se cocina coalición de centroizquierda entre Clara López y De la Calle

Clara López y Humberto de la Calle acordaron encontrarse esta tarde para comenzar a explorar las posibilidades de la tercera coalición política de centroizquierda que podría ir por el poder en 2018.

El primer encuentro de López, en representación del movimiento Todos somos Colombia y De la Calle, del Partido Liberal, no tiene libreto definido.



De hecho esta nueva posibilidad surgió luego de que la candidata López envió un trino invitando a De la Calle, a Gustavo Petro y Carlos Caicedo, a trabajar para “llegar unidos a las presidenciales”.



El primero en responder el trino de Clara López fue Petro. “Acepto tu propuesta @ClaraLopezObre de realizar una consulta interpartidista y construir un programa común de la Paz y la Democracia para el mes de Marzo. Estoy dispuesto a asumir el riesgo de la decisión popular”, trinó Petro, apenas unas horas después.



Caicedo, un candidato con raigambre caribe, quien se inscribió por firmas, también aceptó la invitación de López. “Aplaudo la idea de una consulta de candidat@s con base en un programa democrático de convergencia, que toque la tierra, el ambiente, la defensa del agua, el salario, la educación pública de calidad, la salud, las libertades y el derecho a la vida”.

De la Calle, a quien le gustaba una alianza con Fajardo, pero que este rehusó, admitió reunirse con la candidata López, para explorar el tema.



Pero esta tercera coalición todavía está en ciernes. Las comunicaciones entre los posibles aliados se ha dado a través de Twitter, no más.



La primera cita personal es la que sostienen esta tarde De la Calle y López.



A estos cuatro aspirantes presidenciales que todavía no tienen coalición armada para ir a las urnas en 2018, los une por encima de todo un asunto: defender el acuerdo de paz con las Farc.



Las elecciones presidenciales de 2018 será más entre coaliciones que entre candidatos presidenciales.



El único candidato con altas probabilidades de llegar a la Casa de Nariño que se ha resistido a conformar coalición para ir por el poder es Germán Vargas Lleras, quien tomó el camino de las firmas.



Vargas consiguió el respaldo de más de 5 millones de firmas y pretende ser más un candidato de origen ciudadano que partidista, no obstante su profundo compromiso con los partidos políticos de toda la vida, primero con el Partido Liberal y luego con Cambio Radical.



En todo caso, el tiempo apremia, pues la organización electoral dio plazo hasta este 29 de diciembre para que los partidos que quieren escoger sus candidatos presidenciales mediante consulta interpartidista en marzo próximo, lo anuncien.



Hasta ahora ningún partido ha anunciado de manera expresa su interés en ir a una consulta interpartidista.



POLÍTICA