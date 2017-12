López y De la Calle tomaron café y seguirán explorando una coalición

Clara López y Humberto de la Calle acordaron el jueves explorar caminos para una posible coalición de centroizquierda en busca de la presidencia de la República.

López, candidata por la ASI, y De la Calle, por el Partido Liberal, se reunieron en un café del norte de la ciudad por media hora y apenas intercambiaron opiniones sobre esa posibilidad, sin mayores avances.

Ni siquiera hubo registro fotográfico, pues la cita se planeó con toda discreción.

Aunque ha habido muchas versiones sobre esta coalición, que también involucraría a los candidatos Gustavo Petro y Carlos Caicedo, hasta ahora no hay nada concreto.

De hecho, casi todas las gestiones para configurar esta alianza se limitan, hasta ahora, a trinos de los candidatos. La única cita puntual realizada con ese propósito fue la que sostuvieron De la Calle y López, el jueves.



Fue la candidata de la ASI la primera en enviar un trino a sus potenciales socios, en el que les propuso explorar las posibilidades de alianza para “llegar unidos a las presidenciales”.



A partir de ese mensaje de Clara López, los destinatarios respondieron por la misma red.



“Acepto tu propuesta @ClaraLopezObre de realizar una consulta interpartidista y construir un programa común de la Paz y la Democracia para el mes de marzo. Estoy dispuesto a asumir el riesgo de la decisión popular”, trinó Petro, apenas unas horas después.



Después fue Caicedo, el candidato de origen caribe con respaldo de firmas, quien respondió también por Twitter: “Aplaudo la idea de una consulta de candidat@s presidenciales con base en un programa democrático de convergencia, que toque la tierra, el ambiente, la defensa del agua, el salario, la educación pública de calidad, la salud, las libertades y el derecho a la vida”.



Como De la Calle no se pronunció, López lo llamó y le pidió que la recibiera para hablar del tema, lo que ocurrió en la tarde del jueves.



Al término del encuentro, de manera muy discreta, López dijo que fue una reunión “muy constructiva, sin muchas conclusiones por ahora, pero con la decisión de seguir hablando”.



Por los lados de De la Calle, EL TIEMPO supo que el candidato liberal no tiene todavía ninguna decisión sobre esa coalición ni sobre una consulta, en marzo.



De la Calle, para cualquier decisión de este tipo, tendrá que consultar con el jefe del liberalismo, el expresidente César Gaviria. De la Calle no tiene facultades para decidir por sí solo ese asunto.

Apenas contactos

Ni de fondo ni de forma se ven mayores avances en la gestación de esta coalición, con un claro tinte de izquierda. Entre otras razones porque tampoco hay toda la afinidad política y personal entre los candidatos.



Clara López, quien parece liderar la búsqueda de esta alianza, ha tenido públicas y marcadas diferencias con Petro.



López y Petro tienen en común haber salido por presiones del Polo Democrático, donde militaron. Pero han tenido reproches públicos.



A De la Calle no se lo ha visto emocionado cuando le plantean la posibilidad de una alianza con Petro. Y a Petro tampoco, cuando le hablan de De la Calle.



Cuando EL TIEMPO le preguntó recientemente a Petro si iría a una alianza con De la Calle, respondió: “Clara López está pensando que ingrese De la Calle, no es tan claro. Yo estaría de acuerdo con eso, pero tendría que haber un mecanismo de selección”.

En todo caso, por lo que dijo en las últimas horas a través de Twitter, Petro está dispuesto a someterse a una consulta interpartidista con los otros tres candidatos mencionados.

De la Calle, en apuros

La situación para De la Calle no es fácil. Primero que todo, tiene un partido fragmentado, con muchas discusiones internas.



Si bien su contendor en la consulta, Juan Fernando Cristo, lo apoya, no cuenta con el respaldo de toda la bancada parlamentaria.



De la Calle, además, pretendió por todos los medios aliarse con Sergio Fajardo, pero este no atendió sus pedidos. Hasta llegaron a reunirse, pero nunca hubo avances.

Fortalecido con el apoyo del Polo y los ‘verdes’, y con una posición de vanguardia en casi todas las encuestas sobre intención de voto, Fajardo nunca estuvo interesado en De la Calle.



Gustavo Petro tampoco logró que Sergio Fajardo lo atendiera, aunque lo intentó hasta última hora.



