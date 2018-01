Clara López iría sola como candidata presidencial a la primera vuelta

Si Sergio Fajardo (líder de Coalición Colombia) y Humberto de la Calle (candidato del Partido Liberal) no aceptan su invitación a conformar una coalición con sectores de izquierda, Clara López irá sola como candidata presidencial de la ASI a primera vuelta.

A través de una columna de opinión escrita para este diario, la candidata presidencial de izquierda explicó que está dispuesta a contribuir de la mejor manera a la construcción de una coalición “que tendría un enorme significado histórico, pues con los acuerdos de paz a Colombia le llegó la hora de dar el salto al futuro que se quedó congelado por la persistencia del conflicto armado”.



López, quien tiene a su haber un amplio recorrido político de años por el liberalismo, el Nuevo Liberalismo (de Luis Carlos Galán) y la izquierda, insiste en pedir a los demás candidatos (sobre todo a Fajardo y a De la Calle) encontrarse para “identificar acuerdos y desacuerdos y explorar las bases para llegar unidos a la primera vuelta presidencial”.



Pero el pedido de López se tropieza con un panorama complejo de afectos y desafectos, que no permite la presencia de las izquierdas en esa gran coalición.



Por un lado, Sergio Fajardo, quien lidera la mayoría de las encuestas sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018, ha dicho que no hará alianza con nadie más que con los ‘verdes’ y el Polo.



De manera expresa, Fajardo aseguró que no tiene ningún interés en traer a los liberales como socios de su proyecto, que, principalmente, pretende luchar contra la corrupción.



De la Calle, a pesar de los reiterados rechazos de Fajardo, ha insistido en invitarlo a conformar esa “coalición enorme”.



“Llamo de nuevo a configurar esa coalición enorme. Estoy dispuesto a buscar con generosidad reglas para escoger quién asuma la candidatura”, escribió De la Calle en su columna en EL TIEMPO, el pasado domingo.



“Invito a la Coalición Colombia a reflexionar. No comparto la reticencia del doctor Fajardo en eludir una consulta interpartidista”, añadió De la Calle.



El candidato liberal advirtió en ese mismo texto que una alianza con Clara López y Gustavo Petro solamente “pone en riesgo y puede incluso llegar a destruir las perspectivas de esa gran coalición”.



Y concluyó diciendo que si las actuales circunstancias no cambian, “el Partido Liberal no irá a una consulta en marzo” y mejor buscaría “ganar” con “las ideas” suyas. Como quien dice, irá solo a primera vuelta.



El anuncio de De la Calle y de López de ir por separado a la primera vuelta, ante la imposibilidad de crear una “gran coalición”, deja a Gustavo Petro también en solitario.



Petro, asimismo, ha hecho reiteradas invitaciones a construir una coalición en torno a la paz, pero tampoco ha sido escuchado.



De la Calle, López y Petro coinciden en un propósito: defender el acuerdo de paz, pero tienen diferencias de orden ideológico y político que hacen imposible una empresa conjunta por ahora.



Los tres estuvieron del lado de Juan Manuel Santos en la reelección en 2014, fundamentalmente por respaldar la búsqueda de la paz, pero llegado el nuevo debate electoral estallaron en divisiones irreconciliables.



De mantenerse este escenario, la centroizquierda iría a la primera vuelta presidencial con por lo menos cinco candidatos: Sergio Fajardo (con el Polo y los ‘verdes’), Humberto de la Calle (liberal), Clara López (ASI), Gustavo Petro (Colombia Humana), Piedad Córdoba (Poder Ciudadano) y Rodrigo Londoño (Farc).



En todo caso, el tiempo para buscar esa tercera alianza no se ha acabado. Como reza la columna de Clara López en EL TIEMPO, ella todavía aspira a que puedan “identificar” diferencias y aproximaciones para ir a primera vuelta juntos. El plazo vence este 22 de enero.

