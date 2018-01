César Gaviria se pronuncia sobre atentado a policías en Barranquilla

El jefe del partido Liberal, el expresidente César Gaviria, se pronunció este domingo sobre el atentado perpetrado contra la estación de Policía de San José en Barranquilla.



“A esos bandidos los tenemos que perseguir, los tenemos que rechazar los tenemos que encarcelar y no permitirles que nos arranquen la paz que tanto nos ha costado”, aseguró Gaviria Trujillo durante un evento político en el que, además, pidió un minuto de silencio por los cinco policías muertos.

El expresidente le pidió a los colombianos rodear las instituciones y solidarizarse con los familiares de las víctimas del atentado y perseguir sin contemplaciones a los autores de “semejante acto de barbarie”.



“Pese a este acto miserable no nos podemos dejar asustar por aquellos que hacen política estúpida diciendo que vamos hacia el castro-chavismo. Nosotros no vamos para el castro-chavismo, entre otros, porque no creemos en esa ideología y menos Colombia” advirtió.



