Gaviria enfrenta primera crisis como jefe del Partido Liberal

Una grieta comenzó a abrirse este miércoles en el Partido Liberal luego de que un grupo de unos ocho senadores, elegidos el pasado domingo, pidiera un relevo en la dirección de la colectividad argumentando el mal manejo de la misma por parte del expresidente César Gaviria.

Los congresistas disidentes no asistieron a una cena que organizó Gaviria el pasado martes en la noche y prefirieron, más bien, sostener reuniones entre ellos y con el exministro Juan Fernando Cristo, duro crítico del expresidente.



Desde el año pasado, antes de la consulta interna en la que se impuso Humberto de la Calle como candidato presidencial de la colectividad, Cristo arremetió contra el expresidente Gaviria y lo acusó de estar llevando al Partido Liberal a la “división” y al “fracaso”.



Este miércoles Cristo le dijo a EL TIEMPO que el grupo de disidentes “no reconocerá” la jefatura del exmandatario y que así se lo hará saber a De la Calle en una reunión, la próxima semana.



Dentro de las quejas del grupo están que Gaviria ha ejercido una “mala dirección” del partido y que su posición sobre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no ha sido coherente.



El senador Guillermo García Realpe le dijo a este diario que el expresidente “no ha hecho una buena dirección” y que se debe buscar un “mecanismo de unión del partido”, el cual sería De la Calle.



“Eso de cazarle pelea al presidente Santos no tiene presentación”, afirmó García Realpe refiriéndose a las recientes críticas de Gaviria al Gobierno, del cual fue amigo durante la mayoría del mandato.



Según el congresista, el grupo lo componen, además de él, los representantes elegidos en Senado Julián Bedoya y Mario Castaño, y los senadores Horacio José Serpa, Jaime Durán, Lidio García, Andrés Cristo y Luis Fernando Velasco.



Precisamente Velasco afirmó que Gaviria tiene un “estilo autocrático” y que se “equivoca muchísimo” si cree que los liberales “aceptaremos eso”.



“Si De la Calle es un hombre que está buscando gobernar a Colombia con los mejores méritos, tiene que tener el carácter de decirle al presidente Gaviria que hoy lo que necesita el liberalismo es más democracia y no autocracia”, afirmó.



Sin embargo, el bando de disidentes se encontró con un grueso grupo de legisladores, especialmente representantes a la Cámara, que rodearon a Gaviria.



El representante a la Cámara y elegido senador Mauricio Gómez Amín dijo que el jefe del liberalismo cuenta con “todo” su “respaldo” para seguir conduciendo los destinos del partido.



“Él (Gaviria) creyó en los jóvenes de este país y le respondimos con más de 100.000 votos en las urnas, votando por la renovación política del liberalismo”, dijo Gómez Amín.



El representante a la Cámara y expresidente de esa corporación, Édgar Gómez, invitó a sus copartidarios a “firmar” un “documento de respaldo total a la gestión del expresidente Gaviria”, el cual no ha tenido el respaldo de todos los miembros de la bancada.



Nadie sabe hasta donde llegue esta crisis que reventó este miércoles en el Partido Liberal. Lo cierto es que el martes está prevista una reunión de la bancada liberal en la que se verá quiénes quieren que Gaviria se vaya y quiénes, que se quede.



