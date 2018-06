César Gaviria defiende apoyo liberal a Iván Duque

La llegada del Partido Liberal a la campaña de Iván Duque (Centro Democrático) tiene como objetivo “defender la paz”. Así lo expresó anoche el expresidente César Gaviria, máximo líder del liberalismo, durante una entrevista con Claudia Palacios, directora del programa Mejor Hablemos, del canal Citytv,

Según sostiene Gaviria,la obligación de su partido es sacar adelante el proceso de paz y no permitir que fracase, y aclara que no esperan cambios drásticos de los acuerdos de paz con las Farc si Duque llega a la Casa de Nariño.

Señaló que más que los votos para la segunda vuelta, su partido le puede aportar a un eventual gobierno de Duque toda su fuerza parlamentaria, “muy parecida a la del Centro Democrático”.



Aunque no han parado las críticas por el apoyo al candidato del Centro Democrático, un partido que, según expertos, representa todo lo contrario a la ideología liberal, el expresidente no ve ideas de Iván Duque que no sean manejables.



“Es una persona moderada; las cosas que dice son sensatas, él tiene mucho ánimo de hacer un gobierno bastante amplio, quiere nombrar gente joven, se les quiere medir a muchos problemas (a los) que Uribe o Santos no se les midieron”, le dijo a Claudia Palacios.



Ante la pregunta de si había preferido enterrar la paz a cambio de que su hijo pueda estar en el gobierno de Duque, Gaviria aclaró que no hay ningún acuerdo para que Simón haga parte del nuevo gobierno. “Creo que no sería conveniente en esa etapa del primer gabinete”, insistió.

Se les quiere medir a muchos problemas (a los) que Uribe o Santos no se les midieron FACEBOOK

TWITTER

El expresidente explicó también que los resultados obtenidos por el candidato Humberto De la Calle se dieron porque la gente no quería votar por los partidos que hicieron parte de la coalición del gobierno Santos. “Eso es lo que nos pasó a nosotros, y probablemente parte de lo que le pasó a Cambio Radical”.



De acuerdo con Gaviria, el Partido Liberal no tiene que pagar los 9.000 millones que recibió de anticipo la campaña de De la Calle, pero no está en condiciones de apoyar al excandidato en su deuda, ya que tienen que resolver sus propias cuentas, pues les deben dinero a los bancos.



EL TIEMPO