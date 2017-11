Fuerte debate entre el C. Democrático y voceros de Farc en el Senado

Con la presencia de varios ministros y del fiscal Néstor Humberto Martínez, la plenaria del Senado comenzó el martes el debate del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto armado, conocida como Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Tras un aplazamiento de una hora, debido al retraso en los vuelos de algunos senadores que venían de diferentes regiones, el pleno del Senado comenzó la sesión sobre el mediodía con la votación de los impedimentos.

Mientras se iniciaba la plenaria, el recinto se fue llenando de mensajes, carteles y pancartas de organizaciones ciudadanas y defensoras de derechos humanos que le exigían la aprobación de la JEP al Congreso, lo que generó molestias y reclamos del Centro Democrático.



La votación bordeó al final los 60 senadores de 52 exigidos.



Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reiteró que la ley es clara frente a la conformación del quorum cuando se disminuye el número de congresistas presentes en la sesión debido a los impedimentos, y en ese orden de ideas, con 12 impedimentos aprobados, la mayoría para dar trámite a los artículos pasó de 51 a 44 senadores.



Entre los impedimentos avalados está el del senador Álvaro Uribe, quien no podrá participar ni en la discusión ni en la votación de esta norma.



El plato fuerte se dio como consecuencia del choque entre voceros del movimiento Voces de Paz, que representan a las Farc en la implementación del acuerdo de paz, y algunos senadores del Centro Democrático. Pablo Cruz, de Voces de Paz, pidió que a los excombatientes se les dé la misma oportunidad que se le dio al actual senador uribista Everth Bustamante, exintegrante del M-19, para participar en política.



Bustamante respondió reiterando que la justicia para la paz era un “edificio de la impunidad” y que “los señores de las Farc no han concurrido ni a la justicia para la paz ni a la ordinaria”. El congresista uribista explicó que en ley con la que el gobierno del presidente Virgilio Barco abordó el tratamiento judicial para el M-19 “estableció una clara diferencia entre rebelión y terrorismo”, lo que, según él, no hace la justicia especial de paz.



Las intervenciones de los senadores siguieron mientras la plenaria se preparaba para votar el proyecto de ley, pero luego de agotarse todas las intervenciones de los senadores, la sesión fue levantada y se citó para este miércoles.



La plenaria del Senado también negó la proposición de la bancada del uribismo con la que se buscaba aplazar la discusión de la ley estatutaria de la JEP hasta que la Corte Constitucional defina la viabilidad del acto legislativo que creó la jurisdicción.

Se espera una intensa polémica por la posible inclusión de más miembros de las Farc en este modelo de justicia y la participación política de sus líderes antes de su paso por este.



