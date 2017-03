Los enredos que afronta el Centro Democrático para elecciones de 2018

El Centro Democrático (CD), que hasta ahora se veía como el partido más disciplinado y unificado, ha sido tocado las últimas semanas por corrientes turbulentas que tienen en dificultades a algunos de sus líderes y a la vez, a sus dirigentes buscando alternativas que le permitan mantenerse como una de las principales opciones de poder para el 2018.

Esto, incluso, ha llevado a que el expresidente Álvaro Uribe, su máximo líder, desde su finca de Rionegro, Antioquia, donde todavía está convaleciente de una intervención quirúrgica, haya tenido que salir a apaciguar los ánimos, a poner orden en sus filas y a encauzar la estrategia electoral para el próximo año.



A finales del mes pasado, Uribe, por primera vez desde que se creó el Centro Democrático (2014), tuvo que salir a aceptar que había roces internos. En concreto se refirió al fuerte choque que sostenían el exministro Fernando Londoño, una de las figuras más caracterizadas del uribismo, y el periodista Ernesto Yamhure, cercano al expresidente.



También, a las desavenencias de uno de sus precandidatos presidenciales, Iván Duque, con el general (r) Harold Bedoya. Pero al final sentenció: “El problema es con Santos y su gobierno, no entre nosotros”.



Para María Cristina de la Torre, profesora de la Universidad Externado, “hay muchas rivalidades dentro del Centro Democrático, pero no propiamente por hacer prevalecer un punto de vista, sino por disputarse el abrigo de Álvaro Uribe, pues es un movimiento caudillista”.



De todas maneras, para Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la ventaja del Centro Democrático frente a otros partidos es que “tiene una dirección centralizada y es una colectividad disciplinada”.



Pero a la controversia interna hay que sumar otro de los tropiezos que al Centro Democrático le aparecieron con el escándalo de Odebrecht, pues, según la Fiscalía, esa multinacional pagó un adicional de 1,6 millones de dólares al estratega brasileño ‘Duda’ Mendonça, para que trabajara para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Legalmente esto no se podía.



Esta situación tuvo su desenlace esta semana, cuando Zuluaga fue a Rionegro a oficializarle a Uribe que había decidido “aplazar” su aspiración hasta que se aclare su relación con esta empresa.



Y ante esto, Uribe, el mismo día, como quien mueve una pieza en un tablero de ajedrez, puso en la contienda a su exministra María del Rosario Guerra. Ella ha dicho que no es el reemplazo de Óscar Iván, pero incluso, dentro del mismo partido, ven muy difícil que Zuluaga pueda retomar a su campaña.



Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, consideró que el retiro de Zuluaga no fue novedoso, “sino que se veía venir” ante el incremento de su desfavorabilidad.



Y de acuerdo con Jaime Duarte, profesor del área de Gobierno de la Universidad Externado, la llegada de María del Rosario Guerra como precandidata refleja “una ruptura regional porque ella representa la clase política tradicional de la Costa, que pide espacio y representación y se está dando porque había una sobrecarga hacia los paisas y hacia el centro del país”.

El futuro

Para Borda, en el momento en que el Centro Democrático decida quién es su candidato presidencial, algo que pasará por el liderazgo de Uribe, “es muy probable que tengan una opción mucho más sólida frente a otros partidos que están fragmentados”.



La catedrática considera que como el CD es un partido tan personalista, mientras Uribe no esté directamente involucrado en un tema de corrupción, importa muy poco que los otros candidatos estén enlodados. “Ahí lo que realmente importa es que el líder permanezca intachable”, dijo.



Pero el senador uribista José Obdulio Gaviria aseguró que el partido “vive un momento de esplendor”, porque varias encuestas demuestran que es el que tiene mayor intención de voto en el país.



Consideró que es normal que dentro de una colectividad haya corrientes internas que en ocasiones confronten y señaló que con el “retiro voluntario” de Zuluaga, las cosas dentro del CD mejoran, pues él particularmente tenía “discrepancias” con el excandidato, mientras que con María del Rosario Guerra las relaciones fluyen.



“Ahora hay una unidad absoluta”, dijo Gaviria.



Su colega Jaime Amín coincidió en que el Centro Democrático es hoy “la principal alternativa de poder” y por eso “el partido está preparándose para recuperar el poder en el 2018”.



Mientras tanto, Uribe no se queda quieto. Mantiene contacto permanente con líderes locales y regionales de su partido. Pero también se sabe que ha tenido acercamientos con algunos dirigentes políticos de otros partidos, en procura de fortalecer la lista del Centro Democrático para el Congreso en el 2018.



En ese sentido, el mismo senador Amín admitió que no se descartan coaliciones con sectores afines.



Mientras tanto, Uribe comenzó el viernes, por Twitter, a cuestionar al vicepresidente Germán Vargas, como si quisiera reconocer que este será uno de los contradictores del CD en la carrera por la presidencia en el 2018. Y no quiere conceder ventajas.



POLÍTICA