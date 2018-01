Uribe y Claudia Morales coincidieron en cuatro viajes al exterior

La Oficina de Comunicaciones del Partido Centro Democrático, el del expresidente Álvaro Uribe, emitió este jueves un comunicado en el que adjuntó la relación de viajes en los que el exmandatario, cuando era presidente, y la periodista Claudia Morales, coincidieron.



La publicación de esta bitácora de viajes internacionales en los que coincidieron Uribe y Morales se dio luego de que la periodista revelara que había sido víctima de una violación por parte de unos de sus jefes.



La comunicadora se desempeñó como encargada de asuntos internacionales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia durante los años en los que Uribe ejerció como jefe de Estado.

Este miércoles, al reaccionar a las revelaciones de Claudia Morales sobre su violación, Uribe omitió “comentar” sobre lo que calificó de “burdo montaje político” y afirmó: “He sido decente con las mujeres a lo largo de mi vida”.



Igualmente, el exmandatario pidió la publicación de los “viajes presidenciales en cuya comitiva estuvo la señora, nombre de las personas que estaban a cargo de la seguridad y sus obligaciones”.



En la relación de viajes publicada por la Oficina de Comunicaciones del Partido Centro Democrático aparecen destinos, integrantes de las comitivas, hoteles en los que se alojaron estas personas y habitaciones en las que se quedaron cada una de ellas.

Igualmente, en el comunicado, el partido afirmó que la última reunión entre Uribe y Morales “se dio por solicitud de la periodista a personas del círculo cercano del expresidente, tiempo después de terminar su segundo periodo presidencial”, pero que cuando el exmandatario se enteró “que era para un medio de reconocida falta de objetividad, la canceló”.



“El Centro Democrático rechaza y ha rechazado siempre todo acto de violencia y abuso sexual, y ha apoyado de manera irrestricta y consistente los derechos de las víctimas de delitos sexuales”, reza el comunicado.



A continuación la relación de viajes oficiales en los que coincidieron el expresidente Uribe y Claudia Morales.

Washington D.C. del 29 de abril al 4 de mayo de 2003.

Miembros comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Carolina Barco Isakson, Marta Lucía Ramírez de Rincón, Jorge Humberto Botero Angulo, Luis Alberto Moreno Mejía, Luis Carlos Villegas Echeverri, Salvador Otero Ospina, Juan Manuel Ruiseco Vieira, Rodolfo Amaya Kerquelen, Claudia Morales Medina.



Seguridad del señor Presidente a cargo del servicio secreto.



Hospedaje del 30 de abril al 02 de mayo en Blair House (residencia oficial de la presidencia de los Estados Unidos)



Suite Presidencial: ÁLVARO URIBE VÉLEZ



Hab. No. 32 Carolina Barco Isakson



Hab. No. 25 Marta Lucía Ramírez de Rincón



Hab. No. 26 Jorge Humberto Botero Angulo



Hab. No. 35 Luis Carlos Villegas Echeverri



Hab. No. 38 Salvador Otero Ospina



Hab. No. 33 Juan Manuel Ruiseco Vieira



Hab. No. 24 Rodolfo Amaya Kerquelen



Hab. No. 36 Claudia Morales Medina



El 29 de abril y el 03 y 04 de mayo, el señor Presidente y la señora Canciller se hospedaron en la residencia del señor Embajador. A este viaje no asistió personal de seguridad del señor presidente.

Perú y Argentina del 22 al 26 de mayo de 2003

Miembros comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno, Carolina Barco Isakson, María Consuelo Araujo Castro, Alberto Velásquez Martínez, Juan Ricardo Ortega López, Mauricio Santoyo Velasco, Rodolfo Amaya Kerquelen, Ricardo Galán Osma, Jorge Alberto Barrantes Ulloa, Claudia Morales Medina.



Enlace de seguridad a cargo de Mauricio Miranda y Andrés Tobón.



Hospedaje en Perú



Hotel “El Monasterio”



Suite Presidencial 430 Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno



Hab. No. 414 Carolina Barco Isakson



Hab. No. 105 María Consuelo Araujo Castro



Hab. No. 112 Clemencia Forero Ucros



Hab. No. 104 Juan Ricardo Ortega López



Hotel Novotel



Hab. No. 419 Jorge Alberto Barrantes



Hab. No. 110 Mauricio Santoyo Velasco, Rodolfo Amaya Kerquelen



Hab. No. 211 Ricardo Galán Osma



Hab. No. 317 Claudia Morales Medina



Hotel Niler



Hab. No. 205 MY. Alvaro Diego Tamayo Hoyos, CT Carlos Quiroga Velasco



Hab. No. 203 MY Mauricio Miranda, SI Andrés Tobón



Hab. No. 107 Pedro Tibocha, César Carrión



Hospedaje en Argentina



Hotel César Park



Suite Presidencial Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno



Residencia del Señor Embajador



Carolina Barco Isakson, María Consuelo Araujo Castro



Hotel Intercontinental



Hab. No. 1816 Jorge Alberto Barrantes



Hab. No. 1716 Juan Ricardo Ortega López



Hab. No. 1812 Mauricio Santoyo Velasco



Hab. No. 1819 Rodolfo Amaya Kerquelen



Hab. No. 1715 Ricardo Galán Osma



Hab. No. 1802 Claudia Morales Medina



Hab. No. 1914 MY Mauricio Miranda



Hab. No. 1714 Pedro Tibocha, César Carrión



Hab. No. 1904 CR Hugo Acosta Tellez, MY Jaime Alberto Clavijo Uribe



Hab. No. 1712 TJ José Vicente Cruz, TJ Álvaro Abraham Acosta Guette, Edgar Flórez Beltrán



Hab. No. 1919 Sandra Catalina Ortiz



Hab. No. 1814 MY Héctor Carrascal Varela, MY Ariel Gustavo Vargas Solano

Paraguay 15 de agosto de 2003

Miembros Comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Fernando Londoño Hoyos, Carolina Barco Isakson, Claudia Turbay, Yolanda Peralta de Mora, Mauricio Santoyo Velasco, Rodolfo Amaya Kerquelen, Claudia Morales Medina, Jaime Bermúdez Merizalde, Alberto Barrantes Ulloa, Adriana Peres Leal



Enlace de seguridad a cargo de Mauricio Miranda y Andrés Tobón.



Hospedaje 15 de agosto



Hotel Excelsior



Suite Presidencial Álvaro Uribe Vélez



Hab. No. 510 Carolina Barco Isakson



Hab. No. 502 Mauricio Santoyo Velasco



Hab. No. 507 Claudia Morales Medina



Hab. No. 503 Claudia Turbay



Hotel Manduvira



Hab. No. 503 MY Betsy Bustos Castañeda



Hab. No. 603 CP Adriana Paeres Leal



Hab. No. 707 MY Mauricio Miranda, SI Andrés Tobón



Hab. No. 803 Liliana Nieto, Ana Judith Riaño



Hab. No. 607 CR Rodrigo Otálvaro, TC Ramsés Rueda Rueda



Hab. No. 407 TS Gustavo Montoya, TS José de Jesús Pinilla, TS John Rojas Sánchez



Hab. No. 705 SI Jhon Londoño, SI Sergio Guevara, SI Sergio Diaz



Hab. No. 906 Prensa

New York y Washington, septiembre 29 a octubre 1 de 2003

Miembros Comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Carolina Barco Isakson, Luis Alberto Moreno Mejía, Marta Lucía Ramírez de Rincón, Rodolfo Amaya Kerquelen, Jorge Alberto Barrantes Ulloa, Claudia Morales Medina.



Seguridad del señor Presidente a cargo del servicio secreto.



Hospedaje en New York



Hotel Plaza



Suite Presidencial Álvaro Uribe Vélez



Residencia del Señor Embajador



Marta Lucía Ramírez de Rincón



Hotel Portland Square



Rodolfo Amaya Kerquelen



Hospedaje en Washington D.C.



Residencia del Señor Embajador



Álvaro Uribe Vélez



Carolina Barco Isakson



Hotel Jurys



Marta Lucía Ramírez de Rincón