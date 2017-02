'Proceso ético contra Zuluaga sigue vigente': Juan Gómez Martínez

El exministro y exembajador Juan Gómez Martínez, uno de los integrantes del Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia del Centro Democrático, afirmó este martes que la investigación contra el excandidato presidencial de esa colectividad, Óscar Iván Zuluaga, “sigue vigente”.

Gómez Martínez anunció que esperan reunirse “esta semana”, pero que hasta el momento “no hemos sacado un documento oficial” con decisiones sobre el proceso contra Zuluaga.

La semana pasada el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, pidió a esa instancia de la colectividad indagar por la conducta de Zuluaga, luego de que este admitiera que había contactado a su estratega publicitario, José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como ‘Duda’, a través de la firma Odebrecht.

Esta empresa brasilera ha sido contratista del Estado colombiano y desde hace algunas semanas su nombre ha sido cuestionado por supuestamente haber pagado sobornos para conseguir contratos de obras públicas en varios países.

El Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia del Centro Democrático asumió el caso y hasta el momento, según Gómez Martínez, no ha fallado en ningún sentido sobre el mismo.

El exministro explicó, eso sí, que declinaron pedirle a la Fiscalía de Brasil que entregue “los documentos” que se tengan sobre el escándalo de Odebrecth para apoyar su indagación, la cual, en todo caso, es de carácter ético.

“Nosotros no podemos ir al Brasil como simples ciudadanos colombianos a pedir que nos den todos los documentos, eso se debe manejar de fiscalía a fiscalía”, agregó Gómez Martínez.

En los últimos días se ha ventilado una tesis jurídica según la cual cuando se cometieron las supuestas faltas de Zuluaga el Centro Democrático no existía como partido, razón por la cual esa colectividad no tendría competencia para asumir este proceso, pero hasta el momento no pasa de ser una tesis jurídica.

El expresidente Uribe ha dicho que cree que Zuluaga está diciendo “la verdad”, pero que “si por un infortunio llegare a ser cierto que esa plata la dio Odebrecht a la campaña y él fue informado sería muy grave, y estoy seguro de que él, que es una persona responsable, tomaría las decisiones políticas pertinentes”.

