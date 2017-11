Centro Democrático expulsa al concejal de Medellín Santiago Jaramillo

03 de noviembre 2017 , 04:25 a.m.

Este jueves, el Concejo Nacional de Ética Disciplinaria del Centro Democrático dio a conocer la decisión de expulsar del partido político al concejal de Medellín Santiago Jaramillo. En el fallo se afirma que el Concejal ha cometido faltas disciplinarias "gravísimas y graves", las cuales fueron recaudadas por el veedor departamental Carlos Mario Can Diosa.

Entre las faltas que se le acusan a Jaramillo está su discurso contra distintas personas en una sesión sobre cultura que se llevó a cabo en el Concejo. El debate, que se enfocaba en la manera como se construye la capital antioqueña desde el arte y la cultura citado por la concejal Luz María Múnera el pasado 4 de octubre, terminó enfocándose en el discurso de Jaramillo, quien tocó gran variedad de temas en los 50 minutos en los que intervino. Por este caso, los corporados determinaron que es necesario buscar una opinión médica sobre el comportamiento del Concejal.

Otra falta que señala el Concejo Nacional de Ética Disciplinaria del Centro Democrático es el incidente que hubo el pasado 9 de octubre entre el Concejal y el periodista Manuel Gallego, del canal Telemedellín, quien aseguró que Jaramillo lo golpeó.

Periodista de Telemedellín denuncia agresión por parte del concejal Santiago Jaramillo. En video quedó registrado el momento. pic.twitter.com/tVoUDi2Kaw — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 9 de octubre de 2017

Una tercera falta atribuida a Jaramillo fue su intervención en el programa Sinergia informativa No. 345 emitido por el canal Cosmovisión. En esta ocasión, el director del programa, Roger Vélez, abordó el tema de la seguridad de Medellín y sus posibles soluciones. En el programa, Vélez planteó una nueva Operación Orión (la operación militar urbana más grande de la historia del país), a lo cual Jaramillo respondió diciendo que esto sería “un homicidio con complicidad del Estado”. Sobre esto último, el concejo de ética asegura que “no solamente incrimina eventualmente a personas que forman parte del partido Centro Democrático, sino que constituye una falta gravísima contra la imagen de nuestra colectividad (…)”.



La operación Orión ocurrió entre el 16 y el 19 de octubre de 2002, en los primeros meses del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, cuando más de 1.200 militares ingresaron a la comuna 13 de Medellín para restablecer el orden público, ante los enfrentamientos entre ‘paras’, guerrilleros y milicias urbanas. En esta ocasión se documentaron 75 homicidios fuera de combate, casi 100 desaparecidos, 450 detenciones ilegales y unos 2.000 desplazados.



Finalmente, el Concejo Nacional de Ética Disciplinaria del Centro Democrático asegura que Jaramillo no se presentó a las citaciones hechas por los veedores, por lo cual, junto a las faltas cometidas, decreta la expulsión del Concejal.

Consejo Nacional de Ética Disciplinaria del @CeDemocratico expulsó del partido al Concejal de Medellín Santiago Jaramillo. ¡Buena noticia! pic.twitter.com/0lKF66ihw1 — Erika Salamanca (@ErikaSalamanca) 3 de noviembre de 2017

