Santos y uribistas se enfrentan de nuevo, esta vez por supuesta carta 

Un duro pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos contra quienes “hacen circular mentiras” para criticar a su gobierno generó el martes un nuevo enfrentamiento entre el jefe de Estado y el Centro Democrático.



El eje de la discusión fue una carta que reveló Santos, supuestamente suscrita por el Centro Democrático, en la que la oposición le pidió al Congreso de Estados Unidos que suspenda la ayuda que brinda a Colombia.

De acuerdo con lo que reveló el jefe de Estado, la misiva habría sido firmada por “la senadora (Paloma) Valencia y la representante (María Fernanda) Cabal”.



En el documento, del que el Presidente leyó apartes, se dice que el sistema económico colombiano está siendo comprometido por el llamado de las Farc “a imponer su agenda marxista-leninista, siguiendo el modelo de la vecina Venezuela”.



Minutos después, miembros del Centro Democrático salieron a negar la autoría de la misiva.



“No sé cuál es la carta, no la conozco”, le dijo la senadora Paloma Valencia (una de las mencionadas por Santos) a EL TIEMPO.



La congresista agregó que lo dicho por el Presidente es “fruto de su desesperación”.



La que sí aceptó conocer la misiva fue la senadora uribista Paola Holguín, quien aclaró que fue la única legisladora de su partido, el Centro Democrático, que firmó el documento y que el resto de personas son ciudadanos que están “preocupados por lo que está pasando en el país”.



(Además: Uribe dice que Santos ‘se robó’ las elecciones en el 2014)



La congresista aclaró que en esta carta, que aún no ha sido enviada, no se pide suspender la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia.



La declaración de Santos, durante la posesión de Alfonso Parada como secretario general de la Presidencia, estuvo cargada de duras críticas a la oposición.



“Tenemos una oposición violenta, virulenta, que no tiene límites”, dijo Santos, quien criticó que circulen “mentiras”, como la de decir que la incursión de militares venezolanos en Arauca, la semana pasada, fue algo acordado con Nicolás Maduro para tender una cortina de humo.



POLÍTICA