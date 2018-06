‘Por ahora no pienso en la alcaldía de Bogotá’: Carlos Fernando Galán

06 de junio 2018 , 09:11 a.m.

06 de junio 2018 , 09:11 a.m.

El senador Carlos Fernando Galán, luego de su renuncia el martes a su partido, Cambio radical, y al Senado, dijo que su decisión obedeció a la coherencia que siempre ha tenido en política que lo lleva a no respaldar tendencias de extrema izquierda o de extrema derecha.



Galán anunció además que no votará por el candidato Iván Duque, del Centro Democrático, en la segunda vuelta presidencial, pues no se identifica con el respaldo que le dio Cambio Radical a esa campaña.

“La visión de país del Cambio Radical es muy diferente a mi pensamiento. Siendo coherentes, participar en una alianza con ese proyecto político no va con mis principios sobre la necesidad de fortalecer las instituciones, para garantizar que nadie esté por encima de ellas y que se respete el rol de la oposición como principio básico de la democracia. La visión de país del Cambio Radical es incompatible a mis principios”, recalcó Galán.

Quiero trabajar para fortalecer los auténticos ideales liberales y de centro para convertirlo en una alternativa a largo plazo FACEBOOK

TWITTER

“Por convicciones, con mi ideología y ante la decisión de apoyo a un proyecto político opuesto a mis ideales, pues me aparto de Cambio Radical y también renuncié a mi curul en el Senado de la República. Seguiré haciendo política, pero respetando los ideales liberales y de centro”, agregó Galán, quien anticipó que por ahora no le interesa hacer campaña a la alcaldía de Bogotá y que se dedicará en los próximos meses a terminar unas maestrías que tiene pendientes.

“Quiero trabajar para fortalecer los auténticos ideales liberales y de centro para convertirlo en una alternativa a largo plazo”, puntualizó.



Galán indicó además que continuará en política defendiendo los ideales y los postulados de su padre, Luis Carlos Galán, y lo más probable es que lo haga desde el denominado “nuevo liberalismo” que está intentando revivir su hermano Juan Manuel Galán.



ELTIEMPO.COM