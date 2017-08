'No podemos desconocer que tiene efectos para el partido': 'la U'

La captura de Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como el 'Ñoño', constituye, a juicio de expertos, un nuevo golpe para el partido de 'la U', del cual fue su segundo mayor elector en las elecciones al Congreso de 2014.

Elías Vidal fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia que investiga los supuestos nexos del congresista costeño con los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia.



El codirector del partido de 'la U' Bérner Zambrano lamentó el hecho y dijo que no se puede "desconocer" que la detención del 'Ñoño' "tiene efectos" para la colectividad.



"No queda sino esperar que todo salga bien por el bien de él, de su familia y del partido y en la medida en que las investigaciones avancen nos seguiremos pronunciando", afirmó Zambrano.



'Ñoño' Elías es el segundo senador de 'la U' elegido en 2014 que está preso. En marzo del año pasado, las autoridades capturaron al senador Martín Morales por sus presuntos vínculos con grupos armados ilegales y su supuesta participación en el crimen del exalcalde de San Antero (Córdoba), Wílmer Pérez Padilla.



Esto significa que de 21 senadores que eligió 'la U' en 2014 hay dos (´Ñoño' Elías y Morales) que están presos y suspendidos temporalmente de sus curules.



En ese sentido, el secretario del Senado, Gregorio Eljach, explicó que una vez el Senado sea notificado de la legalización de la captura de Elías Vidal, se procederá a la "suspensión temporal" de su curul, "la cual no podrá ser reemplazada por el partido".



"Esto no significa que haya 'silla vacía' sino que es una suspensión temporal. Cuando haya una condena ejecutoriada, ahí sí habría 'silla vacía' y la curul se perdería definitivamente", afirmó Eljach.



