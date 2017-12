Candidatos presidenciales, a la espera de aval de sus firmas

31 de diciembre 2017 , 12:27 a.m.

Alrededor de 400 personas, entre técnicos y grafólogos, trabajan a toda maquina para terminar de revisar durante los siguientes 17 días las firmas que buscan avalar candidatos a la Presidencia.

En total, los comités que recogieron rúbricas para respaldar candidatos a Congreso y a Presidencia entregaron 17’065.066 firmas.



La meta de la Registraduría, que ya culminó lo relacionado con el Legislativo, es terminar de revisar todo a mediados de enero.



Por el lado del Congreso se verificaron 1’181.736 apoyos. Finalizado este proceso, se encontró que tres movimientos no pasaron la revisión de firmas: ‘Los colombianos en acción’, comité que promueve el voto en blanco; ‘Reserva activa y sociedad civil colombiana’ y ‘Patria Nueva’, que lidera el general (r) Luis Mendieta, quien también aspira a la Presidencia.



De acuerdo con el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, entre las inconsistencias más comunes está que no coincide el nombre con el número de la cédula o “a veces son nombres o números inventados”.



Otra de las fallas que han encontrado los grafólogos es la uniprocedencia de las firmas, es decir se evidencia un mismo tipo de letra en varios apoyos.



La tarea es ardua, pues se deben examinar una a una las firmas presentadas por los aspirantes.



“Tenemos un sistema con el cual vamos verificando que cada apoyo esté en el Censo Electoral, que esa firma corresponda a ese nombre, es decir se hace un cruce con el Archivo Nacional de Identificación. Después viene una revisión grafológica para verificar que esos apoyos no correspondan a una misma mano”, explicó Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral.

Presidenciales

Para avalar a un aspirante a la Presidencia se necesitan 386.148 firmas válidas.

Sin embargo, entre los 11 candidatos que quieren respaldar su candidatura de esta manera, se recolectaron 15’883.330 rúbricas, de las cuales hasta el pasado viernes la Registraduría había revisado 5’219. 614.



Solo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras presentó más de 5 millones de apoyos para respaldar su candidatura a la Presidencia.



“Tenemos hasta el 17 de enero y creo que sí alcanzamos sin problema”, concluyó Galindo.



