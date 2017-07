Campaña uribista: sin rostro, pero entre las favoritas

Por primera vez en una campaña presidencial, en Colombia, hay un candidato que está entre los delanteros en las encuestas, pero nadie conoce su rostro. Ni su nombre. Solo se sabe que es del uribismo.

Eso se explica por el hecho de que el expresidente Álvaro Uribe, el gran caudillo del Centro Democrático (CD), es el dueño de los votos y ninguno de sus cinco precandidatos ha trascendido hasta ahora como opción de poder desde el punto de vista individual. Todos dependen de lo que Uribe decida al final.



El primero en encontrarse con ese fenómeno masivo fue el encuestador César Caballero, quien en sondeos abiertos y en focus group descubrió que cuando los encuestadores preguntaban a los ciudadanos por quién votarían para Presidente en el 2018, muchos respondían: “Por el que diga Uribe”.



En el estudio de la empresa Guarumo, de junio pasado, cuando se les preguntó a los encuestados por cuál candidato o partido votarían para Presidente de la República en el 2018, la respuesta fue: “El Centro Democrático”.



En los análisis off the record que se hacen con líderes de los partidos políticos, la mayoría admite que el uribismo estará entre los principales, pero nadie se atreve a decir cuál de todos los precandidatos será el escogido. Algunos como Horacio Serpa, copresidente del Partido Liberal, lo tiene claro. “La unión de Pastrana y Uribe nos ha pellizcado a las fuerzas progresistas y a los partidarios de la paz en Colombia y sabemos que hay pasos de animal grande de por medio”, dijo.



La idea de que todavía no hay un rostro definido dentro del uribismo que se asegure la candidatura fue reafirmada hace algunos días por la imagen de una valla pública que apareció en los alrededores de Montería, la otra ‘patria chica’ de Uribe, con una leyenda que dice: ‘Yo voto por el que diga Uribe’.



Cuando se habla con los precandidatos uribistas sobre esta situación, cada uno abriga las esperanzas de ser el escogido.



Hasta hace algunas semanas era vox populi que el preferido era Iván Duque. Pero el pasado fin de semana, en entrevista con otro diario, Carlos Holmes Trujillo dijo que “los favoritos de Uribe somos todos”.



Aunque todavía nada está claro y cualquier cosa puede pasar en el proceso electoral del 2018, lo cierto es que el uribismo se perfila como uno de los sectores que más animarán la contienda.



Lo que ocurre es que, como se ha dicho, la Presidencia en el 2018 va a ser el resultado de una confrontación, más de coaliciones que de partidos o personas. Y Uribe parece tener hasta ahora un espacio ganado en esa línea.



El expresidente tiene a su alrededor a cinco precandidatos (Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario Guerra, Rafael Nieto y Paloma Valencia), y pueden llegar más de fuera, como él mismo lo ha advertido, para tener un candidato de coalición.



De hecho, hace una semana Uribe trató de explicar cómo se escogerá finalmente su candidato y luego el de la coalición.



Si uno de sus cinco aspirantes en octubre próximo tiene tanta ventaja sobre sus compañeros, según las encuestas, ese será el escogido. Si la ventaja no es suficiente (Uribe no precisó cuál sería el término exacto de esa ventaja suficiente), los cinco irían a una consulta interna. Que las urnas decidan.



En todo caso, el candidato uribista ganador (o bien en las encuestas, o bien en la consulta) iría a una consulta interpartidista con otros que llegarían (probablemente Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez, de procedencia conservadora) para escoger al candidato de la coalición que iría a primera vuelta.



Según la estrategia uribista, su candidato definitivo solo se va a conocer en marzo del próximo año cuando se haga la consulta interpartidista (el día de las elecciones legislativas), pero, mientras tanto, la campaña avanzará sin un rostro definido, pero sí con mucha favorabilidad.



