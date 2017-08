‘Yo no voy a ser el sepulturero del partido de ‘la U’ ’: Iragorri

En la segunda entrega de la entrevista con el saliente ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el funcionario habla del difícil panorama que se vive en el partido de ‘la U’, y afirma que entre sus aspiraciones está consolidar la unidad en esa colectividad.

A usted el Presidente le pidió que sea el director de ‘la U’...



No puedo hablar de política porque soy funcionario público.



Hablemos de política como el arte de gobernar. No de politiquería…



Es un tema fundamental. Hacer propuestas. El partido del Gobierno tiene que volver a tener la seriedad que le corresponde como tal. No puede ser un grupo de gente desmotivada y angustiada, como lo está hoy, por la situación política en general y por el desgaste de estos años de Gobierno; ese partido hizo la paz de este país con su Presidente, ese partido se llama ‘la U’, por la Unidad. El partido no se puede desgranar y entregarse a los candidatos que hay hoy. Si es así, me voy para mi casa y que consigan un liquidador; yo no voy a ser el sepulturero del partido de ‘la U’ por ningún motivo. El partido tiene que consolidarse como una fuerza importante y ver qué propuestas va a hacer, quién va a asumir esas propuestas dentro de los candidatos que hay y que puedan sumar la fuerza política mayoritaria del país para ser decisivos en el futuro que le espera a Colombia.



¿No es buena la situación actual?



No. Hoy muchos equivocados miran al partido con indiferencia.



Usted dice que no va a ser el sepulturero de ‘la U’. ¿Qué aspira a ser?



El que quiere llegar al partido a cumplir una función; yo quiero consolidar a ‘la U’ como una fuerza real de unidad. El partido tiene que aceptar –si quiere sobrevivir–, que tiene que actuar como colectividad en las próximas elecciones, porque si no, no será una fuerza decisoria como colectividad. Valen quienes forman parte de ese partido que van y negocian solos con los candidatos que hay; les irá bien a ellos, a el partido no, y yo para llegar ahí y recibir un cascaron, mientras todo el mundo ya está entregado o regalado, no sirvo; me voy para la casa primero.



El partido de ‘la U’ es hoy mayoritario en el Congreso, ¿cómo va a hacer para conservarlo así?



No es fácil. El partido tiene dificultades pero estoy seguro de que con propuestas vamos a salir adelante.



¿Usted será capaz de salvar al partido de ‘la U’, bajo qué condiciones?



Al partido de ‘la U’ lo fortalecen y recomponen todos y cada uno de sus integrantes y líderes.



¿Usted cree que se debe trabajar con qué candidato?



Ya veremos qué decide la colectividad. Por ahora no me haga dar opiniones que puedan ser señaladas como participación en política.



¿Usted cree que quién va a ganar?



Hoy, cualquiera de los candidatos actuales puede llegar a la presidencia.



¿Sin coalición?



No será fácil para ninguno ganar sin coalición.



¿Se necesita una convención de ‘la U’?



Sí señor, se necesita. Debe ser convocada por las directivas actuales del partido. Se puede hacer virtual con las regiones. Yo esperaré si me necesitan.



¿Por qué cree que estalló la crisis en el partido de ‘la U’?



Esa pregunta la deberían responder los dirigentes y militantes del partido. Lo que sí es cierto es que el partido de ‘la U’ debe continuar siendo la fuerza más importante del país, una fuerza decisoria y con propuestas.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO