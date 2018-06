Los argumentos a favor y en contra de Mockus en el debate por su curul

26 de junio 2018 , 09:13 a.m.

Antanas Mockus, senador electo por la Alianza Verde, tiene su curul en peligro por causa de una supuesta inhabilidad, la cual tiene previsto decidir este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE).



El también exalcalde de Bogotá obtuvo 540.783 votos el pasado 11 de marzo, la segunda votación más alta del país.



Su posición en el próximo Senado está en entredicho en el CNE ya que, según un texto elaborado por el magistrado Bernardo Franco, Mockus habría sido candidato al Senado al mismo tiempo que figuraba como presidente de Corpovisionarios, corporación que suscribió un contrato con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto.

Según las conclusiones de la ponencia del magistrado Franco, el registro de la corporación de Mockus en la Cámara de Comercio “iguala” las funciones del presidente con las del representante legal, la figura encargada de la contratación.



Adicionalmente, el mismo exalcalde de Bogota admitió que renunció al cargo de presidente de su corporación días después de la elección, lo que significaría que fue candidato al mismo tiempo que oficiaba como presidente y representante legal de Corpovisionarios.Pero, ¿cuáles son los argumentos a favor y cuáles en contra de Mockus?

En contra

El artículo 179 de la Constitución Política colombiana, señala que no podrán ser congresistas “quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.

A favor

El abogado Rodrigo Uprimny explicó la noche de este lunes, desde su cuenta de Twitter, un argumento jurídico a favor de Mockus según el cual no estaría inhabilitado.



Según el experto, “el Consejo de Estado ha dicho que la participación en la ejecución de un contrato no inhabilita a la persona, pues la inhabilidad se refiere a la negociación”.



Este argumento se reforzaría con una sentencia del 3 de agosto de 2015, según la cual “la ejecución y liquidación de contratos estatales no se tornan ni configuran inhabilidad por intervención en gestión de negocios precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato, ya se obtuvo”.

Analizó jurídicamente por qué, según la información de prensa coincida, Mockus no incurrió en la inhabilidad que le atribuyen. Su elección es válida. pic.twitter.com/OM0RI3aOfp — Rodrigo Uprimny (@RodrigoUprimny) 26 de junio de 2018

Por lo tanto, Uprimny concluye categóricamente que “la inhabilidad no está probada”.



Además, Antonio Navarro Wolff, senador de Alianza Verde, trinó en defensa de su colega.

#MockusSeQueda Para empezar, el CNE no tiene autoridad para decidir sobre una posible inhabilidad después del día de elecciones. Podría haber anulado la inscripción y no lo hizo,

Ahora NO puede decidir cómo autoridad administrativa — Antonio Navarro (@navarrowolff) 25 de junio de 2018

Por su parte, la Procuraduría le pidió este lunes al CNE que practique una serie de pruebas en el marco de la investigación que lleva por la supuesta inhabilidad del profesor.



La cuestión no es sencilla para los nueve magistrados del CNE. Para que la ponencia de Franco gane en la sala plena deben acompañarla seis votos, lo cual, si sucede, haría que el tribunal electoral se abstuviera de declarar la elección de Mockus y el caso, seguramente, saltaría al Consejo de Estado.



