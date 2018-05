Los partidos discuten internamente a quién apoyarán el 17 de junio

29 de mayo 2018 , 11:24 a.m.

Los partidos Liberal, Cambio Radical, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde comenzaron el lunes las discusiones sobre a quién apoyarán en la segunda vuelta presidencial.

Dos corrientes se tejen en el liberalismo

Dos corrientes comenzaron a delinearse el lunes en el Partido Liberal luego de los resultados desfavorables de la primera vuelta: por un lado hubo quienes culparon al expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo, de la pobre presentación, y por el otro quienes pidieron pasar la página y dejar en libertad para la segunda vuelta.



El domingo, su candidato presidencial, Humberto de la Calle, solo sacó 399.180 votos. Tras esto, un sector, encabezado por el exministro Juan Fernando Cristo -quien fue derrotado por De la Calle en la consulta liberal- reiteró que fue una “equivocación” haber elegido a Gaviria en la jefatura de la colectividad y dijo que esa votación alcanzada fue “un desastre para el liberalismo”.



Ante la crisis por los bajos resultados electorales, un grupo de congresistas se reunió el mediodía del lunes. El senador Luis Fernando Velasco fue uno de los que pidió “dejar el libertad a los liberales para la segunda vuelta” y afirmó que “de tiempo atrás” su colectividad se “derechizó”.



“Si no pudimos direccionar 2,5 millones de votos que tuvimos para Congreso hacia De la Calle, no hagamos el papelón de ir a negociar 400.000 que no son de los dirigentes liberales, sino de De la Calle”, afirmó Velasco, quien ve a los dirigentes liberales “más cercanos a Duque, pero a la gente en su mayoría, votando por Petro”.



Gaviria, quien fue respaldado por varios congresistas, dijo que esta semana definirán su apoyo.

Cambio Radical toca las puertas de Duque

Cambio Radical comenzó el lunes un proceso de acercamiento con el candidato por el Centro Democrático, Iván Duque, para la segunda vuelta presidencial.



El primer paso fue enviarle el programa de gobierno del excandidato Germán Vargas Lleras.



La decisión se tomó el lunes luego de una reunión entre gran parte de la bancada de Cambio Radical –incluidos actuales y nuevos congresistas- con Vargas Lleras y las directivas del partido, en un club del centro de Bogotá.



De acuerdo con Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, el partido lo delegó a para enviarle a Duque los programas de Vargas “para que él los analice”. “Esperaríamos que muchos de estos hagan parte de la agenda legislativa del gobierno, si él es elegido”.



El encuentro del lunes estuvo lleno de esperanza y sin reclamos por parte de Vargas al partido que ha sido su soporte político en los últimos años. Varios asistentes a la reunión le dijeron a EL TIEMPO que Vargas se declaró tranquilo y que incluso bromeó en varias ocasiones.



Según el preconteo de la Registraduría, el exvicepresidente obtuvo 1’407.840 votos en la primera vuelta, buena parte de los cuales podrían engrosar la campaña de Duque a la presidencia, si finalmente esas fuerzas políticas llegan a un acuerdo. El representante a la Cámara por Cambio Radical Jorge Enrique Rozo dijo que su partido se declaró “abierto al diálogo” con Duque, con quien ve más cercanía que con Petro.

En blanco o Petro, dilema del Polo y ‘verdes’

Los ‘verdes’ y el Polo entraron el lunes en una serie de reuniones en las que esperan definir el camino por seguir con los 4’589.696 votos que obtuvo Sergio Fajardo.

Fajardo compitió en la primera vuelta presidencial del domingo a nombre de Coalición Colombia, una unión que realizaron Alianza Verde, Polo y Compromiso Ciudadano, el movimiento del exgobernador de Antioquia.



Aunque Fajardo no alcanzó a pasar a la segunda vuelta presidencial, el abultado resultado convirtió al exalcalde de Medellín en el líder al que todos quieren buscar en el tramo final de la campaña.



El lunes, directivas y congresistas de Alianza Verde analizaron los resultados del domingo y las decisiones que se tomarán sobre ese caudal electoral. Angélica Lozano, representante a la Cámara por los ‘verdes’, afirmó que “todavía es prematuro” definir cuál será la postura de la Coalición Colombia frente a la segunda vuelta, pero que “lo que sí es un hecho es que Duque no tiene cabida”.



“Claramente habrá una decisión entre el voto en blanco y Gustavo Petro”, afirmó Lozano, quien aclaró que, en todo caso, los votantes de Fajardo son “ciudadanos libres” y lo que se les manifestará es una “postura” para la votación del 17 de junio.

Por los lados del Polo, el senador Iván Cepeda confirmó que su comité ejecutivo fue citado para mañana con el fin de analizar los resultados, pero señaló que ya varios congresistas se han adherido a Petro.



