Sin fotos ni acuerdos, liberales y ‘azules’ se adhirieron a Duque

La adhesión de los partidos Liberal y Conservador al candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, este miércoles, no sucedió como solía ocurrir en otras épocas.



Se hizo sin la presencia del protagonista, sin fotografías y sin esperar nada a cambio.



Estas poderosas organizaciones, que controlaron el poder total en el país por más de un siglo y medio, se tuvieron que limitar ahora a declaraciones públicas de respaldo al candidato que ganó la primera vuelta y que venía liderando todas las encuestas sobre intención de voto, sin condiciones.

Primero, muy temprano, fueron los conservadores. La junta de congresistas de este partido y su directorio nacional se reunieron en un desayuno de trabajo solo para firmar la declaración de apoyo a Duque.



Esta determinación estuvo precedida de quejas de los congresistas, a puerta cerrada, por la “ingratitud” de Duque de no aceptar siquiera algún tipo de contacto previo o disposición a hablar de acuerdos programáticos, como ha sido costumbre en este tipo de decisiones.



Al final, la plana mayor del conservatismo, inclusive algunos líderes que como Efraín Cepeda han recibido críticas hostiles desde la filas uribistas, aceptó firmar la declaración de apoyo a Duque, con el argumento de que lo hacía porque sus postulados “representan el ideario del partido y las líneas programáticas que defendemos”.



Los conservadores tuvieron palabras de elogio para Marta Lucía Ramírez, fórmula presidencial de Duque, quien renunció a ese partido dolida por no contar con su apoyo para ser candidata presidencial en esta contienda.



“Es una triste ironía tener que retirarme del Partido Conservador para defender desde afuera los principios conservadores. 21 años después sigue teniendo razón Álvaro Gómez Hurtado cuando decía que en Colombia existe más conservatismo que Partido Conservador”, afirmó Ramírez, cuando se fue de esa colectividad, a finales del 2017.



Este miércoles, las directivas ‘azules’ dijeron que Ramírez es “motivo de orgullo” por ser ella una mujer “de excelsas condiciones”, al tiempo que hicieron públicos algunos aspectos programáticos en los que coinciden con Duque.



Hasta este miércoles no había en la agenda del candidato del Centro Democrático ninguna cita con los conservadores, mientras ellos sí mantienen viva la expectativa de un encuentro con él.

Los liberales

Hacia el mediodía el turno fue para los liberales. El jefe del partido, César Gaviria, se reunió con un grupo de congresistas para formalizar su apoyo a Duque.



El encuentro de los liberales de este miércoles estuvo precedido de una cita de Gaviria con Duque, el pasado lunes, de la que tampoco hay registro fotográfico, y en la que se habló de algunas coincidencias.



Gaviria sorprendió al anunciar, rodeado de un grupo de 42 congresistas, que el liberalismo “será parte de la coalición” en un gobierno de Duque. “Obviamente no vamos a renunciar a las cosas por las que hemos luchado”, agregó.



Pero mientras Gaviria hablaba en un piso alto de un céntrico hotel de Bogotá, sobre el papel que su partido tendrá en un gobierno del Centro Democrático, en la primera planta Juan Manuel Galán, ahora enemigo acérrimo del expresidente, aseguraba en una especie de mitin que “con esta decisión el Partido Liberal traiciona al liberalismo colombiano”.



Galán dijo que Duque “representa la antítesis de las ideas y principios liberales” y que Gaviria hace mal “montándose en un triunfo que no le pertenece, porque nosotros perdimos las elecciones”.



En otra trinchera liberal siete senadores, el exministro Juan Fernando Cristo y otros dirigentes reiteraron su desacato a Gaviria y manifestaron que discutirán a quién apoyar.

Nada de ‘mermelada’

Este miércoles en la mañana, Duque había advertido en La W que no hará acuerdos burocráticos ni con partidos ni con congresistas.



“Me hago moler, pero no voy a asignar las instituciones y los ministerios por presión de ningún político. Hay que quitarles los hospitales a los políticos que ponen gerentes que les sirven para llenarles la caja menor”, advirtió el candidato del Centro Democrático de manera perentoria.

Por mayoría, Polo decide dar su apoyo a Petro

Luego de una tensa reunión entre varios dirigentes del Polo, ese partido de izquierda decidió en la noche de este miércoles apoyar de manera formal la candidatura presidencial de Gustavo Petro.



La decisión se tomó luego de que el sector que impulsa la aspiración del exalcalde de Bogotá alcanzó las mayorías en el comité ejecutivo de la colectividad.



El representante a la Cámara por el Polo Alirio Uribe afirmó que la decisión de las directivas del partido fue “coherente”, y celebró el respaldo que se le brindará a la campaña de Petro.



Para la primera vuelta presidencial, el senador Jorge Enrique Robledo llevó al partido a integrar la Coalición Colombia, con Alianza Verde y Compromiso Ciudadano, que tuvo como candidato a Sergio Fajardo.



Tras la derrota de Fajardo, que quedó a unos 260.000 votos de Petro en las votaciones del domingo pasado, los dirigentes de Alianza Verde y del Polo entraron en una serie de reuniones para definir su postura para la segunda vuelta presidencial.



El debate este miércoles en el Polo se centró en si apoyar a Petro o inclinarse por el voto en blanco para la segunda vuelta presidencial, pero al final triunfó el sector que quería apoyar al exalcalde.



En su cuenta de Twitter, Robledo resaltó que, en el comunicado sobre la adhesión, dice que “la expresión minoritaria en el comité ejecutivo... dejó constancia de su decisión de votar en blanco”, lo que indicaría que no habrá apoyo del sector de Robledo a Petro, con quien el senador tiene un viejo y conocido distanciamiento.



No es claro cuánto le sumará el apoyo del Polo a Petro en su camino a la presidencia, debido a que desde hace tiempo, gran parte de las bases de la colectividad y varios dirigentes regionales ya estaban respaldando su candidatura. No obstante, estos dirigentes ahora podrán hacerlo de manera pública y sin exponerse a sanciones por doble militancia, ya que el candidato al que el Polo respaldará es Petro.



