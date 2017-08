Ambiente candente en Cartagena previo a gran foro de precandidatos

El presente de ingobernabilidad y corrupción que vive la ciudad de Cartagena debido a la captura de su alcalde Manuel Vicente Duque, así como de un puñado de servidores públicos, entre ellos varios concejales, hacen parte del ambiente que tendrá como telón de fondo el primer gran fogueo de los precandidatos a la Presidencia de la República 2018.



El evento copa la atención del país y de los invitados a la versión 73.ª de la Asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad Heroica.

Y es precisamente la lucha contra la corrupción uno de los asuntos sobre los cuales esta tarde hablarán 12 aspirantes al primer cargo de la Nación en dos páneles presididos por Roberto Pombo, director de EL TIEMPO.



El primero en salir a la arena política hoy en Cartagena fue el candidato del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien desde muy temprano se reunió con líderes de la ciudad para hablar fuerte sobre sobre la situación de interinidad en la Alcaldía, de Reficar y del escándalo de Odebrecht, cuyo primer condenado es precisamente un cartagenero.



“Cuando se reveló el escándalo de Reficar, dije que era uno de los mayores escándalos y los resultados nos dieron la razón. ¿Qué va a pasar con Cartagena? Es la gran pregunta, y esperamos que se cite a una nueva elección cuanto antes porque desde la Casa de Nariño es desde donde se está manejando Cartagena. Ojalá no se espere a que llegue el 31 de diciembre y no elegir alcalde para desde el Gobierno repartirse la torta de Cartagena”, dijo el aspirante del Polo.



Para él, el gran problema no solo de Cartagena, sino de todo el país, es la falta de conciencia a la hora de votar. “El llamado que le hacemos a todo el país es a votar a conciencia, porque aquí se vota mal el domingo y se quiere que el lunes nos gobiernen bien”, sostuvo Robledo, quien aseguró que su colectividad espera que el Partido Verde defina su candidato y así pensar en una posible alianza.



A esta hora, el centro de convenciones ya es una fiesta con la llegada de empresarios de todo el país, y la ciudad recibe a los precandidatos con todo el calor del caribe colombiano.



Otro que aprovechó la visita a Cartagena fue el candidato Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, quien invitó a sus seguidores a una marcha programada para esta noche en inmediaciones del cordón amurallado, que ya cumple más de 400 años de historia, pero que hoy está herido por el saqueo de sus propios hijos.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO



CARTAGENA