Álvaro Uribe publica rectificación por trino sobre Daniel Coronell

En la noche de este martes el expresidente Álvaro Uribe publicó la rectificación que le ordenó el tribunal por un mensaje que publicó el 10 de febrero de este año en el que calificó al periodista Daniel Coronell de "extraditable" y dijo que tenía una “actitud mafiosa” y “negocios con el narcotráfico”.

Daniel Coronel procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 11 de febrero de 2018

Aunque en su rectificación, Uribe afirmó que Daniel Coronel no está pedido en extradición, por lo que técnicamente no es extraditable", no dejó de criticar al periodista en su mensaje y escribió:



"He utilizado la palabra, que rectifico por orden del Tribunal, como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronel con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón, relaciones que infortunadamente no han sido investigadas, a pesar que la Fiscalía abrió investigación al respecto desde 2010 y que al interior de la entidad se han compulsado copias a dicha investigación".

Rectifico y aclaro por orden del Tribunal de Cundinamarca.



Daniel Coronel ha escrito 213 columnas contra mi familia, mis allegados y mi persona.



Y en ejercicio de mis derechos emito las siguientes opiniones.



En palabras del exsocio de Perafá… https://t.co/HRIUsw6o1N — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 7 de marzo de 2018

Asimismo, el exmandatario aclaró que Coronell no está condenado por narcotráfico, "he utilizado la expresión procedimientos mafiosos, que rectifico por orden del Tribunal, por sus procedimientos oscuros contra mi familia y mi persona".



En su mensaje de rectificación, el hoy senador y líder del Centro Democrático afirmó que Coronell "obtiene información privilegiada de la justicia y viola la reserva del sumario; es concesionario de un canal de televisión que este Gobierno le adjudicó como único proponente; de 587 columnas ha escrito 213 contra mi familia, allegados y mi persona, destruye la honra sin condenar, sinuosamente".



Por último, Uribe envió un mensaje a los magistrados que fallaron la tutela, a quienes dice que la columna de opinión que publicó Coronell, en la que divulgó un correo del exnarcoparamilitar alias Don Berna, que señala al expresidente Uribe como responsable de la muerte de Pedro Juan Moreno en un accidente aéreo en febrero de 2006, "deja entrever que soy un asesino, que induje el accidente que costó la vida al doctor Pedro Juán Moreno y a otras personas".



El mensaje de Uribe concluye diciendo "yo no estoy frente a un periodista investigativo sino frente a un calumniador profesional, que se declara como mi enemigo".



Coronell, por su parte, respondió a la rectificación de Uribe diciendo que el expresidente "miente hasta en el nombre del Tribunal que le ordena retractarse" y terminó diciendo "veremos si está por encima de la Justicia".

Es tan mentiroso y cobarde el señor ex presidente @AlvaroUribeVel que miente hasta en el nombre del Tribunal que le ordena retractarse. Veremos si está por encima de la justicia. — Daniel Coronell (@DCoronell) 7 de marzo de 2018

ELTIEMPO.COM