Uribe no se disculpa y reitera sus críticas contra Samper Ospina

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció este domingo en su cuenta de Twitter sobre una publicación en la que llamó al periodista Daniel Samper Ospina un “violador de niños”.



Minutos antes, el exmandatario dijo que se iba a pronunciar sobre su "difamación" al columnista de la revista Semana, por lo que se creyó en un primer momento que el senador se iba a retractar.

Publicaré unas palabras sobre mi difamación a Daniel Samper Ospina — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 16 de julio de 2017

Aún así, en el comunicado publicado en sus redes sociales, Uribe no se disculpó por sus declaraciones y reiteró sus críticas al periodista Daniel Samper.



Esta es la carta completa: "Mi difamación a Daniel Samper Ospina por Álvaro Uribe Vélez



El ataque a mi familia, compañeros y a mi persona. Su referencia a Antioquia. Irrespeto a una niña de 3 meses y a su familia. Pornografía con menores. Violación de los derechos de la mujer. Burla de los defectos físicos de las personas. Libertad de prensa, sátira y humor, solidaridad para tapar y sometimiento. Mi Gobierno y la prensa.





No me referiré a las permanentes difamaciones de Daniel Samper Ospina a mi familia, compañeros y a mi persona.



Como Presidente de la República me preocupé, con igual cariño, por todas las regiones de Colombia, razón de más para rechazar el escrito que, con referencias disimulantes a mi persona, ofende a Antioquia, cuya ciudadanía es tan respetable como la de toda la Patria. Esto se suma al reciente atropello del Gobierno Santos a este departamento.



El referido periodista maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia.



En la Revista Soho, el periodista, que era Director, hizo publicaciones pornográficas con menores, en unos casos para atacar a un sacerdote, y en otros con fotografías en desnudo de mujeres menores de 18 años. Además, se conocen sus referencias obscenas, estigmatizantes, irrespetuosas e indecorosas, a mujeres que utilizaba como modelos.



Tanto el Código Penal como el Código de Infancia y Adolescencia sancionan con cárcel la violación de los derechos de los menores. El artículo 18 del segundo código pone en el mismo nivel de gravedad el riesgo y el daño de la violación física al menor con el maltrato sicológico, constituido por estos hechos, cuyas consecuencias pueden aparecer en cualquier edad posterior.



La violación a derechos del menor, en que ha incurrido el periodista, por la naturaleza del maltrato, es violación al menor, lo cual se desprende de la ley, lo entendemos como un tema ético por su relación con la familia y la sociedad, además de connotaciones morales de acuerdo con los valores de muchas personas.



La condición del periodista Samper Ospina queda retratada en su actitud de burla de los defectos físicos de las personas.



La libertad de prensa, incluido el humor y la sátira, no autoriza violar derechos del menor, ni irrespetar a la mujer, tampoco ofender al grupo de ciudadanos de una región de Colombia.



Grave que la valoración de la libertad de prensa esté condicionada por la dádiva del Gobierno, o el temor a la retaliación oficial y al encasillamiento injusto, o por la solidaridad ciega y el amiguismo.



Como Presidente de la República discutí con periodistas, pero no los soborné ni intenté callarlos con persecución oficial,



Julio 16, 2017

Los señalamientos de Uribe

“Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana”, fue el trino del exmandatario sobre el periodista.



Uribe fijó el tuit en su cuenta y adjuntó una carta en la que un ciudadano se queja de una columna de Samper titulada ‘Proclama por la independencia de Antioquia’, la cual se refiere a la puja que tienen Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá.



Luego de la publicación, Samper anunció que comenzará las medidas legales. "Que Álvaro Uribe espere las consecuencias penales de llamarme violador de niños: su enferma irresponsabilidad no tiene límites...", trinó Samper.



En apoyo, un grupo de reconocidos periodistas de diferentes medios de comunicación del país rechazaron las afirmaciones de Uribe y le pidieron en una carta que "deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal".

ELTIEMPO.COM