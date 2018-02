‘En mi caso no hay justicia sino ánimo persecutorio’: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe dijo que con un “ánimo persecutorio”, la Corte Suprema abrió una investigación en contra suya por supuestamente manipular testigos contra el senador Iván Cepeda.



La noticia fue recibida por el senador del Centro Democrático con “indignación y dolor”, quien dijo que la Corte “nunca me ha escuchado”.



La decisión se da luego de que el tribunal concluyó una demanda que el exmandatario había hecho contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, alegando fraude procesal y calumnia, luego de que Cepeda, en 2014, presentara testimonios que vinculaban a Uribe con paramilitares.

El fallo del tribunal determinó que Cepeda no manipuló testigos y al hacer interceptaciones telefónicas, en el marco de esa investigación, decidió abrir un proceso en contra del exmandatario, pues sería él quien manejó testigos en contra de Cepeda.



“Procedí de manera correcta, nunca he hablado con los declarantes, la Corte debería publicar las llamadas con el abogado, que me interceptó, para que la ciudadanía examine si cometí delito alguno”, manifestó Uribe.

De acuerdo con exmandatario, el día del debate de control político que Cepeda hacía en el 2014 contra él por nexos con paramilitares, un abogado “a quien no conocía” lo visitó y le dijo que “personas que estaban en la cárcel expresaban que el citado Senador les hacía ofrecimientos a cambio de dar testimonios en contra de mi hermano y de mi persona”.



La Corte encontró que las visitas que hizo Cepeda a los paramilitares en la cárcel, se hicieron en el marco de su labor como congresista u como miembro de la Comisión de Derechos Humanos y que eso “no está prohibido”.



De todas maneras Uribe afirmó que en su caso “no hay justicia sino ánimo persecutorio” y que “cuando se trata de infamias contra mi persona nada procede, ni siquiera investigan, pero este caso también lo enfrentaremos con determinación”.



Asimismo, su abogado, Jaime Granados, anunció que interpondrá un recurso de reposición para tumbar la decisión de la Sala Penal.

Comunicado a la opinión pública del abogado del Presidente @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/v2W0bUZrn9 — Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) 17 de febrero de 2018

