Un leve guiño de Álvaro Uribe para Germán Vargas Lleras

El expresidente Álvaro Uribe tuvo este jueves palabras de reconocimiento para Germán Vargas Lleras, lo que podría entenderse como un guiño al candidato presidencial.



Las relaciones de Uribe y Vargas Lleras han sido de altos y bajos. Primero, el exvicepresidente fue clave en la primera elección presidencial de Uribe en 2002.

Vargas Lleras abandonó las toldas liberales en 2002. A pocas semanas de la elección presidencial, le quitó el respaldo al entonces candidato de ese partido Horacio Serpa, y dio su apoyo definitivo a Uribe.



Vargas fue aliado de Uribe con toda decisión en su primer gobierno (2002-2006), pero después sus relaciones se enfriaron.



Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, fue determinante para impedir la segunda reelección de Uribe en 2010. Sus fichas en el Congreso minaron el proyecto que buscaba abrir las puertas de la Constitución para facilitar un tercer mandato de Uribe.



Vargas se nominó como candidato presidencial en 2010 y luego terminó apoyando la candidatura de Juan Manuel Santos.



Desde 2010 Vargas se convirtió en socio político de Santos, hasta que hace apenas tres semanas Cambio Radical, su partido, se retiró del gobierno por reparos al proyecto de justicia para la paz.



Algunos creen que, precisamente, la ruptura política entre Santos y Uribe tiene como una de sus principales razones que el actual mandatario haya designado a Vargas Lleras en su primer gabinete.



Para el momento (2010) en que Santos designó a Vargas Lleras como su primer ministro del Interior, este era claro contradictor político de Uribe. Le atribuía a Vargas, fundamentalmente a él, no haber conseguido su tercer mandato.

Lo que los une

Pero, más allá de sus diferencias políticas, lo que siempre ha unido a Uribe y a Vargas Lleras, es su postura ideológica. Los dos coinciden en su decisión de no permitir un mayor avance de las Farc.



De hecho algunos sectores ubican a Uribe y a Vargas Lleras en el mismo cuadrante del espectro político: la centro derecha.



Por estos días Uribe y Vargas Lleras coinciden en duros reparos al proyecto de ley que reglamenta la justicia para la paz.



Las bancadas parlamentarias de Uribe y Vargas tienen hoy una postura similar frente al trámite de la justicia que juzgará a los actores del conflicto.



Desde hace un par de semanas las bancadas de Uribe y de Vargas Lleras han optado por retirarse del debate del proyecto, lo cual ha sumido ese proyecto en una gran incertidumbre.



Y con la llegada de los conservadores a este bloque, parece imposible, o casi imposible, que el Congreso apruebe el artículo que permite que los excombatientes de las Farc, autores de delitos graves, puedan ser elegidos antes de ir a la justicia.



Uribe no fue expreso en anunciar cualquier apoyo a Vargas, pero destacó la postura del partido de este en el Congreso, frente a la justicia para la paz.



“Ojalá con sectores como el del doctor Vargas Lleras en el Congreso se pueda corregir el rumbo de este país”, dijo Uribe relevando el nuevo papel de Vargas Lleras frente a la justicia para la paz.



Cuando periodistas de Despierta Bogotá, de Canal Capital, le insistieron si recibiría a Vargas Lleras en su coalición, dijo que el exvicepresidente “es un hombre muy poderoso” y que no cree que el ahora candidato presidencial va a tocar a las puertas de su alianza.



Eso sí, dijo que quien le cierra las puertas a Vargas Lleras es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.



Y deploró que un “hombre tan inteligente” como el exvicepresidente haya permitido que el gobierno de Santos lo afecte tanto.



Uribe insistió en ponderar los cinco precandidatos del Centro Democrático, pero fue afectuoso con Vargas Lleras.



