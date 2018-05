¿Qué gana o pierde Iván Duque con la alianza con Viviane Morales?

A tres semanas de las elecciones presidenciales la mirada del país está puesta en las jugadas políticas que hagan los candidatos para garantizar su paso a la Casa de Nariño. La última se dio este viernes con la confirmación de la alianza entre Viviane Morales, quien renunció a su aspiración, con el candidato por el Centro Democrático Iván Duque.

Esta mañana ambos compartieron un desayuno de lo que Duque llamó “una gran coalición ciudadana” para ganar las elecciones. Con el aval de esta coalición, en la campaña de Duque entrarían los votos de los líderes y comunidades cristianas que siguen a Viviane Morales.



Sandra Borda Guzmán, politóloga de la Universidad de los Andes, señala que la alianza entre Duque y Morales sería en todo aspecto positiva. “La alianza le sumaría votos y no le resta. Son dos personas que están de acuerdo en varios aspectos y personalmente, no veo los votos de Morales en otra campaña”.



Sobre el pronunciamiento del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, en el que pedpi al uribismo no aceptar su posible adhesión, la analista Sandra Borda considera que es un tema “irreverante”. “Arias no representa un sector importante de la política, no tiene seguidores y que diga eso no tendría impacto (…) No es algo de principios sino pragmático”, dijo.



Borda considera que en el momento de la contienda electoral van quedando los candidatos que creen que pueden ganar y empiezan las uniones para asegurar las elecciones presidenciales.



Tanto Duque como Morales aceptaron que tienen “posibles coincidencias respecto del presente y el futuro de Colombia”. Duque los planteó en temas como: “la defensa de la legalidad, la promoción de una economía fraterna que fomente la cooperación de empleadores y empleados y de la construcción de una agenda de equidad que nos permita enfrentar la desigualdad y derrotar la pobreza”.



El Partido Somos, del que hace parte la excandidata presidencial Viviane Morales, sumó para las elecciones del pasado 11 de marzo al Senado 94.349 votos y para la Cámara de Representantes 160.618. Esta es la primera muestra real de la fuerza que tiene el movimiento político y esos votos le caerían bien a cualquier candidato.



ELTIEMPO.COM