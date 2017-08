Óscar Iván Zuluaga, el excandidato presidencial del Centro Democrático, dijo que hoy se notificó de la apertura de investigación y formulación de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña presidencial de 2014.

“Como lo he expresado desde el primer momento, no busco la caducidad en los procesos judiciales ni recurro a estrategias dilatorias. Nuestro propósito es probar la transparencia en el manejo de los recursos de mi campaña presidencial”, dijo Zuluaga en un comunicado público.



Sin embargo, anunció que va a ejercer su derecho a reclamar que la investigación se adelante de conformidad con la Constitución y la ley y que por tal razón no ahorrará esfuerzos en la defensa del debido proceso y de la presunción de inocencia.



“En consecuencia, en los próximos días presentaremos una tutela para hacer valer estos derechos fundamentales consagrados en la Constitución en relación con la investigación del CNE”, anunció.



Zuluaga está siendo investigado por el Consejo Electoral por el supuesto aporte de la multinacional Odebrecht a su campaña presidencial en 2014.



