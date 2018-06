Dura batalla en el Congreso por reglas para elegir al contralor

El tiempo sigue corriendo, y el Congreso nada que se pone de acuerdo sobre las reglas para la elección del siguiente Contralor General de la República, las cuales deben quedar definidas en menos de dos semanas.

Este jueves, el Senado abordó el proyecto de ley que regula la nueva manera de elegir este funcionario, pero no logró un consenso y la decisión fue aplazada para el próximo martes.



La premura obedece a que el contralor que reemplazará a Edgardo Maya debe ser elegido por el Congreso entre el 20 de julio y el 20 de agosto, con la nueva norma.



Para cumplir con este plazo y tener reglamentado el mecanismo, el Congreso debe dejar aprobada una ley antes del próximo 20 de junio, cuando terminan sus sesiones ordinarias.



Hasta ahora, el nombre del Contralor salía de una terna enviada por las altas cortes, pero la reforma conocida como ‘equilibrio de poderes’, de 2015, determinó que sea elegido mediante una “convocatoria pública”, que el Legislativo intenta reglamentar.



Por tener mensaje de urgencia, la Cámara de Representantes ya aprobó estas reglas e incluyó que esa “convocatoria pública” sea desarrollada por universidades de reconocido prestigio.



Sin embargo, la plenaria del Senado, donde el proyecto de ley atraviesa su último debate, negó esto y algunos sectores impulsan que el proceso de selección también lo hagan los congresistas.



Según la propuesta, esto lo haría una “comisión accidental integrada por un delegado de cada partido o movimiento político”.



Esa instancia recibiría inscripciones de quienes se postulen al cargo, revisaría las hojas de vida y que cumplan con los requisitos de ley, además de conformar una lista de 10 elegibles para que sea el Congreso el que designe.

El senador por el Polo, Alexánder López, dijo que con esta propuesta el Legislativo se convierte “en juez y parte”, lo que no considera “ético ni moral” en un país donde reina la corrupción.



“Un sector importante de políticos y congresistas hace parte, justamente, de esos hechos de corrupción que hoy se lamentan tanto”, afirmó López.



Para Roosevelt Rodríguez, de ‘la U’, agotar todo el procedimiento previo a la elección del contralor le va a generar un desgaste “innecesario” al Congreso, “y nos va a poner en aprietos”.



“Ninguna autonomía pierde el Congreso acudiendo a la asistencia técnica de una universidad. Esta se perdería si delegáramos la elección”, dijo el congresista.



El senador liberal Luis Fernando Velasco, defensor de que el Congreso haga todo el proceso, afirmó que la negativa a dejarle esta función a una universidad no es un acto de corrupción, sino de “autonomía”.



“No nos digamos mentiras, aquí hay universidades que solo recomiendan a sus egresados”, afirmó Velasco.



El senador uribista Ernesto Macías pidió “confiar” en los congresistas y dijo que no se les puede “continuar señalando como si fueran de la peor calaña”.



POLÍTICA