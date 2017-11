Medios, preocupados por impacto de noticias falsas en campaña de 2018

Las noticias falsas, un fenómeno que ha influido en grandes decisiones en el mundo recientemente, fueron materia de discusión, el miércoles, por directores y editores de los principales medios de comunicación del país y expertos internacionales, quienes alertaron sobre el impacto de esta tendencia en el consumo de información.

Durante la jornada no solo se examinó la incidencia de las noticias falsas en decisiones de trascendencia mundial, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la elección del presidente estadounidense, Donald Trump, sino de algunos episodios ocurridos en Colombia, como el caso del plebiscito por la paz.



El foro ‘Noticias falsas: el gran desafío del periodismo actual’ fue instalado por Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, quien aseguró que “las plataformas digitales” han producido una gran “estrategia” para poder construir “contenidos mentirosos” que son “rentables para quien los hace”.



Por eso llamó a los medios a “no ser policías de las mentiras ajenas, sino los lugares en los que se encuentra la certeza”.



En el país hay mucha expectativa frente al impacto que pueda tener el fenómeno de las noticias falsas en el debate electoral que se avecina para elegir Presidente de la República y Congreso en 2018.



Sobre todo por la velocidad con la que se propaga información no verificada por las redes sociales, medios por los cuales cada vez más personas consumen contenidos informativos.



En el encuentro promovido por EL TIEMPO Casa Editorial, Publicaciones Semana, Caracol Televisión, El Espectador, Blu Radio y La W se concluyó que la rigurosidad y la verificación de la información son parte esencial de la lucha contra este fenómeno, pero la responsabilidad no recae solo sobre los medios de comunicación, sino también sobre la capacidad crítica del usuario.

De izquierda a derecha, Juan Roberto Vargas, Cristina Castro, Edward Schumacher-Matos, Juan Pablo Calvás, Christopher Isham y María E. Arango. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Redes sociales: herramienta de doble filo

Las opciones que le quedan al periodismo para contrarrestar la distribución de falsas noticias fue el centro de análisis del primer panel del foro.



La discusión se da en momentos en que las redes sociales se han convertido en plataforma favorita de muchas personas para acceder a información, que en la mayoría de casos no es verificada, pero se reproduce con rapidez.



Los panelistas concluyeron que es fundamental atraer a esas audiencias que están lejos de los medios de comunicación y que consumen noticias falsas. “Necesitamos conectarnos más con los jóvenes. Son buenos ejemplos de la opinión pública”, dijo Stephen Pritchard, editor del lector en The Observer. Por su parte, Fidel Cano, director de El Espectador, aseguró que es necesario “ver dónde nacen las noticias falsas y tratar de cubrir esos espacios con un lenguaje que permita acercarnos a las audiencias que no creen en los medios”.



En el panel también se llamó la atención sobre la forma centralista en que se hace periodismo en Colombia. “Los medios tenemos el peligro de ver la realidad nacional de forma muy centralista”, afirmó Rodrigo Pardo, director editorial de Semana. En este aspecto, Pritchard aseguró que los periodistas deben hacer una reconexión con las áreas locales y puso como ejemplo el caso del Reino Unido, donde durante el brexit los medios no estaban conectados con las audiencias.



Otro de los puntos claves fue el reto que tienen los medios de comunicación para recuperar la confianza de los consumidores. Aunque las plataformas digitales han democratizado la información, es necesario que se mantenga un alto nivel de calidad por parte de los periodistas en los contenidos y datos que se publican. Así lo explicó Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, para quien el papel de los medios “no es ser policía de las mentiras ajenas, sino ser los lugares donde se encuentra la certeza”.

Elecciones del próximo año, el gran desafío

El cubrimiento de la campaña electoral que se avecina y el despliegue de información verificada en una era digital son los grandes desafíos que afrontan los medios colombianos.



Este fue uno de los temas de discusión del encuentro que se dio el miércoles entre directores y editores de algunos de los medios más importantes del país.



Y aunque no hay una fórmula única que permita combatir el fenómeno de las noticias falsas en un debate tan agitado como la campaña electoral, los comunicadores coincidieron en que lo importante es verificar los contenidos antes de reproducir cualquier información.



“La competencia que se está dando ya no la vemos solo entre los medios, sino con los que postean información falsa; tenemos el gran desafío de buscar la forma de no caer en noticias no confirmadas”, dijo Cristina Castro, directora de Semana.com.



Esta es una preocupación generalizada en los medios, pues, de acuerdo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el problema no es que se generen noticias falsas, sino que quienes las impulsan se están “sofisticando” para que parezcan creíbles.



Para él, los medios “tenemos que pasar del síndrome de la chiva y dejar de creer que las noticias son un reality” e ir a las regiones a verificar que la información es confiable.

De acuerdo con el editor de W Radio, Juan Pablo Calvás, inclusive hay “empresas” encargadas de divulgar mentiras para lograr posicionamiento de los candidatos. “Estamos frente a una amenaza del mal uso de las candidaturas”, expresó.



Otro de los grandes retos en la divulgación de contenidos en plena época electoral es el equilibrio, pues en un país en donde hay decenas de candidatos es casi imposible dar el mismo cubrimiento a todos.



Además, de acuerdo con Calvás, un escenario electoral con “tantos puntos” de vista es perfecto para incentivar la “polarización”.



