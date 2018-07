Estos serán los temas que agitarán el Congreso en los próximos meses

En una reunión prevista para este martes, la bancada del Centro Democrático espera definir la agenda de proyectos de ley y de reforma constitucional que presentará a consideración del Congreso.

El propósito de la cita, en la que posiblemente esté la ministra designada del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, es definir qué iniciativas presentará el partido y cuáles el nuevo gobierno, una vez se posesione, el próximo 7 de agosto.



La senadora uribista Paloma Valencia confirmó que los temas sobre los que versarán los proyectos serán, entre otros, la creación de la sala especial para el juzgamiento de los militares en la justicia para la paz y la regulación de la participación en política de los exguerrilleros de las Farc antes de cumplir sus condenas.



“La idea de la reunión es revisar los proyectos que ha trabajado cada congresista y definir cómo será la presentación de los mismos”, dijo Valencia.



Santiago Valencia, senador por el Centro Democrático, dijo que “varios congresistas ya tenemos proyectos redactados y la idea es socializarlos en la reunión del miércoles”.

El paquete legislativo de corte económico estará liderado por Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda designado, y no será para nada fácil.



Este lunes se conoció, de labios del nuevo presidente del Senado, Ernesto Macías, que el mismo día de la posesión sería radicada la reforma tributaria, anuncio que, no obstante, no fue confirmado ni negado por el Gobierno electo.



Este proyecto, individualmente, constituye todo un reto en la legislatura, toda vez que se trata de un tema tan sensible como el pensional, al que también tendrá que atender la próxima administración, a través de una reforma.



Como tarea impostergable, en el paquete económico estará el Presupuesto General del 2019, que debe presentar el gobierno saliente en los próximos días, y el Plan de Desarrollo del cuatrienio.



Por los lados del bloque de partidos que parece que se opondrán al gobierno de Duque ya hay 14 proyectos de ley y de reforma constitucional radicados, entre los que se destacan la creación de 16 curules de paz y otro que fortalece el reconocimiento de las víctimas en el exterior.



POLÍTICA