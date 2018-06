Las razones por las que Claudia López y Mockus se sumaron a Petro

"El cambio" que representa la candidatura de Gustavo Petro, "sus coincidencias éticas" y un eventual gobierno suyo "que no estará comprometido con las maquinarias tradicionales" del país fueron algunos de los argumentos principales que esgrimieron este viernes la excandidata vicepresidencial, antigua fórmula de Sergio Fajardo, Claudia López, y el senador electo Antanas Mockus para adherir al candidato de Colombia Humana.

Este anuncio es significativo para Petro de cara a la segunda vuelta presidencial, que se realizará el próximo 17 de junio, pues esa fuerza política de centro que representan López y Mockus tiene un gran caudal electoral. Sin embargo, esto no garantiza que todos los votos de ellos se vayan para la Colombia Humana.



La excandidata vicepresidencial, junto con Fajardo, en la primera vuelta se posicionó como la tercera votación más alta en el país con cerca de 4,5 millones votos. Por su lado, Mockus, en las pasadas elecciones legislativas, fue el segundo senador más votado de Colombia, con alrededor de 500.000 votos.



López, actual senadora ‘verde’, aunque dijo que mantiene “diferencias políticas con Gustavo Petro, pero no éticas y eso ya es mucho”, enfatizó que ese apoyo que hacían publico este viernes no es “a dos personas (a Petro y a Ángela María Robledo, su fórmula vicepresidencial), sino al cambio que se puede hacer aquí y ahora”.

'El cambio es posible hoy, todavía se puede'

"Estamos a una equis de jubilar a las maquinarias tradicionales, al gavirismo, al santismo, al uribismo, al vargasllerismo, a la parapolítica, a la ñoñomanía", agregó López.

El partido Alianza Verde había dejado en libertad el 31 mayo a sus militantes para que apoyaran al candidato de Colombia Humana o el voto en blanco, pero en ningún caso Duque. Pero para López y Mockus no obstante a que dijeron que la opción del voto en blanco “es legítima y significa una sanción simbólica”, no se inclinaron por esta.



Una de las razones de esa decisión fue, para ellos, que el voto por Petro “significaría tener por primera vez en la historia un gobierno de la ciudadanía, un gobierno del cambio, un gobierno controlado, que no se toma ni concentra el poder público”.



A su juicio, la candidatura de Duque, en cambio, representaría un riesgo para el equilibrio y la separación de poderes, pues contaría con mayorías en el Congreso y quiere reformar el sistema de justicia, mientras que un gobierno de Petro tendría más controles institucionales.



“Ya no estamos aquí ni siquiera en defensa de la paz, sino tratando de defender a la sociedad colombiana de la tiranía, del uso arbitrario de ese poder. Con todas las diferencias y con todos los compromisos aquí refrendados", dijo López.



De hecho, Mockus hizo prometer a Petro de manera pública, durante el acto, que no convocará una asamblea constituyente. Frente a esto Petro dijo que por el contrario respetará y llevará a cabo los mandatos de la Constitución de 1991.



"Petro y Robledo van a gobernar, no a monopolizar. Gobernarán, si resultan elegidos, con las instituciones que existen, con todas las cortes actuales, con un Congreso que no dominan y en el que no tienen mayorías", enfatizó la excandidata.



Otra razón del apoyo a Petro tiene que ver con la defensa del proceso de paz. Ambos invitaron a que el candidato presidencial y su fórmula a la vicepresidencia “lideren la reconciliación y la esperanza en Colombia, no la división".



En todo caso, López dejó claro que el anuncio de su voto por Gustavo Petro no significa una fusión de Coalición Colombia -la alianza entre el Polo, los ‘verdes’ y Compromiso Ciudadano que impulsó la candidatura de Fajardo- con el programa de Colombia Humana.



Para la excandidata vicepresidencial, en la primera vuelta, se demostró que los colombianos de voto libre, es decir "los no son comprados por la maquinarías", "somos mayoría", con lo cual animó a que apoyarán el cambio que representa la candidatura de Petro.



"Lo que falta es acción colectiva, que no siempre está en cabeza de uno, pero no sería justo ni respetuoso con los colombianos, que si no es con uno no es con nadie", concluyó.



