La JEP se sigue dilatando en el Congreso

Las nuevas mayorías que ostenta el presidente electo Iván Duque en el Congreso siguieron retrasando este martes el trámite del proyecto de ley que crea el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y todo parece indicar que este será votado por el siguiente Congreso.

Este martes, en la plenaria del Senado, se vivió un intenso pulso entre los aliados de Duque, entre los que están el Centro Democrático y amplios sectores de los partidos Conservador, Cambio Radical y ‘la U’, y el Gobierno Nacional por el avance de este proyecto.



Aunque se aprobó de nuevo el aplazamiento de la iniciativa, esta debe aparecer nuevamente en el orden del día de la plenaria del Senado de este miércoles debido a que tiene mensaje de urgencia y de insistencia enviado por parte del Ejecutivo.



El problema es que legalmente este miércoles termina el trabajo ordinario del Congreso y el presidente Juan Manuel Santos anunció que si no se toma una decisión definitiva sobre esta norma el Gobierno citará a sesiones extras al Legislativo para que lo haga.



Más allá de la decisión sobre el proyecto de la JEP, lo que se vivió este martes en el Senado fue un pulso entre Duque y sus aliados y Santos y los suyos, entre los cuales el principal fue el ministro del Interior, Guillermo Rivera.



El funcionario explicó una y otra vez que no había necesidad de esperar a que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la ley estatutaria de la justicia, la que sienta las bases para la JEP, para tramitar el procedimiento con el que deben trabajar los magistrados de la misma, lo que están pidiendo Duque y sus nuevas mayorías.



“Lo que tiene que ocurrir es que este miércoles este proyecto de ley tiene que ser incluido nuevamente en el orden del día, porque tiene mensaje de urgencia y de insistencia y el Gobierno lo va a incluir en el paquete de iniciativas sobre las cuales convocará al Congreso a sesiones extras”, aseguró Rivera.

Otro argumento a favor del trámite inmediato de la norma lo expuso la senadora Claudia López, quien afirmó que si no se aprobaba pronto esta ley de procedimiento “los magistrados de la JEP harán lo que quieran” y que este esquema “sin límites ni controles es lo que menos le sirve al país”.



Sin embargo, en la otra orilla, los ganadores tuvieron argumentos más políticos que jurídicos para defender la nueva alianza alrededor de Duque, la cual ya había logrado un primer aplazamiento del proyecto sobre el procedimiento de la JEP el pasado lunes.



El senador por el Centro Democrático Jaime Amín defendió la decisión política del Senado y le pidió al Congreso “responsabilidad” con el país. “Nosotros no podemos estar, a la topa tolondra, aprobando leyes sobre las cuales este mismo Congreso ya se ha pronunciado políticamente”, dijo Amín.



El congresista reivindicó el derecho del nuevo jefe de Estado de los colombianos a sentar su “franca exposición” sobre el futuro de este proyecto y recordó que hay “preocupaciones” en el país por cuenta del juzgamiento de los actores del conflicto armado que es necesario aclarar antes de seguir avanzando.



A juicio de la presidente de la JEP, Patricia Linares, la decisión del Senado de aplazar el estudio de la ley de procedimiento afectaría temas que la ciudadanía está esperando como los llamados a audiencias a implicados en delitos graves de lesa humanidad.



“No puede el país dilapidar una ocasión como ésta, máxime cuando el proyecto ha venido avanzando de manera positiva y el país entero, las víctimas y la comunidad internacional reclaman la urgencia de las normas de procedimiento”, afirmó Linares.



El tiempo sigue corriendo y la definición sobre esta norma sigue en el aire a la espera de que mañana Duque y Santos se reúnan y, posiblemente, logren un acuerdo para aclarar el futuro de la iniciativa.



