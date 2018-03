La historia del ex patrullero aspirante al Congreso

Ayudar y servir a los demás, como propósito central de vida y de campaña, es el mayor objetivo del escritor y conferencista Leonardo Cuervo Vega, uno de los jóvenes aspirantes del partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes.



Sin maquinaria ni fuerte infraestructura, Cuervo asegura que su campaña política cambia y ha cambiado vidas a través del ejemplo, de conferencias y del crecimiento de todos los que lo apoyan y lo siguen como comunidad.

“Hay muchas cosas que uno podría hacer si entiende que la política es para servir y ayudar a la gente, para ayudar al pueblo. La política puede ser muy buena, siempre y cuando exista en la mente y el corazón del candidato el propósito de ayudar, porque lo más valioso es el ser humano”, afirma Cuervo, quien a su vez busca devolverle el verdadero sentido a la política: estar al servicio de las personas.



Líder, carismático y fiel creyente. Para muchos, Cuervo es un candidato diferente que, antes de tomar la decisión de actuar y dejar de quejarse por ser parte del sistema, como muchos, vivió un proceso de transformación a través de la lectura que lo hizo entender que el cambio empezaba por él, y posteriormente lo llevó a la política.



“Si yo logré transformar mi vida a través de la educación y la espiritualidad, tengo el deber de cambiar la vidas de millones de personas de la misma manera”, dice.

Acercamiento a la lectura

Luego de una conferencia del motivador Jorge Duque Linares que recibió en el colegio, y leer uno de sus libros más populares titulado “Proyecto de Vida”, Cuervo afirma que logró cambiar paradigmas, creencias y limitantes que tenía.

Pasó a convertirse en su gran admirador y leyó los 15 libros del autor. Después empezó a leer muchos más relacionados a temas de liderazgo, motivación, transformación, y fortalecimiento del ser.



Ese primer libro que leyó de Linares lo enseñó a hacer lo que él denomina como “el mapa de sus sueños”, donde plasmó todo lo que quería hacer en la vida. Como una visión, afirma, escribió que quería encontrar un camino para ayudar a los demás de una manera mucho más amplia que le permitiera llegarle a más personas.



Siguiendo al punto de la letra el proceso para elaborar dicho mapa, escribió con fervor cada uno de sus sueños. Cree firmemente en la ley de la atracción, por eso, según él, cada sueño plasmado allí ha ocurrido. Su candidatura fue uno de ellos, y confía plenamente en que así sea.



El hábito de la lectura inició a formar parte de él. Luego inició a escuchar constantemente conferencias sobre redes de mercadeo, educación y emprendimiento.

Foto:

Su paso por la Policía Nacional

Su ‘don de gentes’ nació del contacto con las personas más necesitadas. Su madre fue vendedora informal y él le ayudaba a vender dulces en ‘Chazas’, al norte de la ciudad, donde también cuidaban carros y vendían comida rápida. Con lo ganado, compraron un vehículo para reciclar botellas, latas y demás. Así se ganaban la vida hasta que cumplió 14 años.



Creció y entró a trabajar en la Policía Nacional por “error”, afirma, ya que sus padres eran los únicos que apoyaban esa idea. Él quería ser escritor, actor y conferencista, pero pocos lo consideraban viable porque no le ofrecería estabilidad en el futuro.

Su secreto: los libros, y con ellos, los audios y las conferencias. A los dos años de haber entrado a la Policía, Cuervo se enamoró de la lectura e inició un proceso de transformación interna y hacia el otro. Luego de que cambiara su forma de ser, pensar y sentir, quiso ayudar a los demás explotando su talento interior, la expresión escrita y oral.



Escribió dos libros titulados “El secreto de vivir”, que contiene los principales secretos para triunfar y alcanzar el éxito; y el otro “Cómo ser un policía de excelencia”, para policías que deseen triunfar y hacer realidad sus sueños.

Foto:

Política: el camino hacia el verdadero cambio

Bajo su lema: “Dios vive en mí”, muchos han criticado y malinterpretado su campaña asegurando que “está usando a Dios para la política”. Para Cuervo, Dios es un estilo de vida que fortalece mental y espiritualmente a las personas independientemente de su religión, por eso afirma que es importante que el candidato esté bien espiritualmente para llegar al Congreso.



“En nuestra campaña creemos que el amor al prójimo es crucial en todo lugar y en todas partes, y aún más en la política, aunque tenga que dar la vida misma por defender los derechos de los más necesitados”, dice.

Aunque es consciente de la dificultad de ese camino, mantiene la convicción de que las cosas se pueden hacer bien y de manera diferente, sin necesidad de maquinaría ni compra de “favores”.



En Cambio Radical se vio a sí mismo como aval y medio para ser un verdadero cambio, por eso su lucha a través del ejemplo, es uno de los pilares más importantes de su campaña, ya que no solo ha cambiado la vida de muchos sino también su vida como líder.



Cuervo era un policía ejemplar que se quedaba leyendo y escuchando audios, mientras sus compañeros salían de fiesta. Para él, ese tipo de hábitos hacen que cualquiera tenga éxito en la vida, y la política será el resultado de todo eso al servicio de la gente.



“Ya le hemos dicho ‘NO’ a la corrupción en los momentos más bajos. Desde recibir 20 mil pesos en la policía hasta recibir 5 millones, y no lo hicimos. (…) Mis compañeros vieron eso y se sintieron identificados, pero se quedaron ahí”, dice.

Policías y Militares, su público objetivo

A pesar de que tiene políticas públicas para todos, como el tema educativo que impacta a todo el país, decidió tomar como público objetivo a la fuerza pública y militar. Cuando inició a hacer videos en redes sociales, se enfocaba en motivar a policías, a cambiar su forma de vida y sus hábitos, a pensar positivo y no quejarse, a no cometer actos de corrupción, no golpear al ciudadano, y ayudar al prójimo, entre otros.



Como fue patrullero durante cinco años conoce muy bien sus necesidades, y con base a eso, quiso comunicar consejos y recomendaciones para ayudarlos a ser mejores profesionales y mejores personas.

Foto:

Entendió que el policía es una persona más del pueblo; que el del ESMAD, que aparentemente golpea al ciudadano, es comandado por alguien que lo envía a hacerlo. Tanto el policía, como el motociclista o el vendedor ambulante forman parte del pueblo y luchan diariamente por conseguir un sustento. Por eso no podía juzgar al policía sino ayudarlo a crecer.



Como resultado de esto, y confirmando que la educación es la base de todo, inició a transformar vidas a través de conferencias sobre motivación y liderazgo. Sabe que cambiar la forma en la que piensan las personas es lo más difícil de ese proceso, porque a pesar de lo que se proponga, las personas siguen pensando igual y no creen.



“Al politiquero no le interesa que la gente se eduque, que lea ni que transforme su vida, sino que no piense, no sueñe, pero sí obedezca (...) Por eso, cambiar el pensum académico para potencializar y fortalecer los valores, principios, aptitudes y talentos de los estudiantes será la verdadera base para triunfar y formar mejores seres humanos”, afirma.

Foto:

Para Cuervo, lo más valioso, incluso más que la misma campaña, es ver cómo le cambia la vida a un líder. Por eso, aunque no gane, sabrá que obró e hizo las cosas bien, y que lo más importante fueron esas personas que cambió durante el recorrido de su campaña como candidato.



“Ya se hizo algo grande, ya mi vida tiene un mayor sentido porque estamos ayudando a la gente. Tenemos el voto más valioso: El voto de opinión, y es consecuencia de hablar con la verdad a través de mis vídeos en redes sociales. La gente no debe olvidar votar por el Partido Cambio Radical #113”, concluye.