'Gabriel García traicionó a Andrés Uriel, al Gobierno y a mi persona'

A primera hora del viernes, el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció sobre la captura realizada el jueves al exviceministro de Transporte de su administración, Gabriel García Morales, vinculado a un caso de soborno con la constructora brasileña Odebrecht.



Uribe afirmó que apoya totalmente la decisión de la Fiscalía que dice tener pruebas de que García Morales recibió un soborno de 6,5 millones de dólares a esa empresa para que obtuviera un contrato por 2,4 billones de pesos del segundo tramo de la Ruta del Sol.



La captura de García es la primera que se hace en Colombia después de que el escándalo de Odebrecht estallara en varios países como México, Brasil y Estados Unidos.



“La Ruta del Sol fue acompañada en todo su proceso por la Agencia de Financiación del Banco Mundial, se sometió a un grupo interdisciplinario del mayor nivel profesional y se discutió en audiencias públicas de acuerdo con la norma de nuestro gobierno. Hubo tres proponentes como recordé en fecha reciente”, explicó el expresidente en un comunicado.



El juez avaló la detención por los delitos de cohecho, interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. García se expone a 20 años de prisión y el siguiente paso será un proceso de extinción de dominio en su contra.



Uribe afirmó que está al tanto de la investigación y que las autoridades le expresaron que habría un “minucioso rastreo del curso del dinero”. García Morales fue la mano derecha del fallecido ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, en el gobierno de Uribe.

(Lea también: Odebrecht colaborará con Fiscalía y reparará a la nación)

“Gabriel García traicionó a Andrés Uriel Gallego, ministro químicamente puro, al equipo de Gobierno y a mi persona, que en una vida pública larga, he manejado con pulcritud y austeridad los recursos del Estado, desde la Jefatura de Bienes de Empresas Públicas de Medellín hasta la Presidencia de la República”, explicó Uribe.



No obstante, no se trata del único negocio de Odebrecht en el que se habrían pagado sobornos. Tal como lo señaló en su momento la justicia de Estados Unidos, los sobornos de la firma en el país alcanzaron los 11,5 millones de dólares.



“Confío en que la Fiscalía encuentre a todos los sobornados en los diferentes contratos de Odebrecht, que se sepa el nombre de congresistas que recibieron dinero y si las campañas de Santos tuvieron financiación de esta compañía. Óscar Iván Zuluaga ha sido absolutamente claro”, indicó Uribe.



En efecto, la investigación salpica también a funcionarios de la administración del presidente Juan Manuel Santos.

(Además: Este es el hombre señalado de recibir los sobornos de Odebrecht)

La Fiscalía dice que los otros 5 millones de dólares que se cobraron por el soborno “se utilizaron para obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración”. Paradójicamente, la ANI nació en el 2011, en el primer gobierno de Santos, para acabar con los escándalos que caracterizaron la corta vida institucional del Inco, varios de cuyos altos funcionarios terminaron en líos judiciales.



Finalmente, Uribe reveló en el comunicado el nombre de Silvana Giaimo, quien según el expresidente sería la persona que recomendó a García como viceministro.



“No hay derecho a que personas como Gabriel García reciban sobornos. Persona que venía con la más alta recomendación de la doctora Silvana Giaimo, quien fuera directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena y viceministra de Minas”, dijo.



Giaimo trabaja actualmente en la jefatura jurídica de la Sociedad Portuaria de Cartagena.

ELTIEMPO.COM