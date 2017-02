Sí hay tratado de extradición entre Colombia y EE. UU.

El juez de la Corte de Florida John J. O'Sullivan, quien estudia la solicitud de extradición a del exministro Andrés Felipe Arias, acaba de denegarle una solicitud de su defensa de tumbar el caso bajo el argumento de que no existe tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Colombia.

La decisión señala que la Corte que lleva el caso sí tiene jurisdicción sobre el proceso de extradición del exministro de Agricultura y por ende puede decidir si, basado en las pruebas que ha llevado la Fiscalía de ese país, lo extradita o no a Colombia para que enfrente los 17 años de condena por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

(Le puede interesar: Uribe declarará en audiencia por caso de Andrés F. Arias en EE. UU.)

La Corte ordenó negar “la moción de emergencia” de Arias, lo cual abre la puerta a la extradición.

El tribunal rebatió varios de los argumentos que Arias presentó. El exministro dijo que el tratado de extradición fue declarado inconstitucional y que estas no se tramitan legalmente por la vía del tratado y que incluso Colombia ha negado extraditar personas.

Frente a esto, la Corte determinó que el argumento no es válido, pues “un país niega extradiciones por múltiples razones”. Además, consideró que no es el rol de esta Corte verificar si Colombia cumple o no a cabalidad con sus obligaciones.

Arias también citó varios casos de extradiciones de ciudadanos, pero la Corte consideró que ninguno de los que presentó el exministro se aplica a su situación. Por el contrario, el tribunal acogió la tesis del gobierno que Colombia citó el caso de Pardo-Hasche, donde un colombiano tuvo una argumentación similar a Arias para que no lo enviaran a su país y terminó derrotado.

Por último, Arias apeló a la Convención de Viena, que la Corte tampoco consideró válida.

El tribunal concluyó que tanto para los gobiernos de Estados Unidos como de Colombia, “el tratado de extradición se mantiene” y que la Corte “tiene jurisdicción sobre los proceso de extradición”.

La defensa de Arias había presentado una moción en la que alegaba que la Corte no tenía jurisdicción y por lo tanto pedía su libertad y la anulación del caso.

Mientras deliberaba, el juez le concedió a Arias la libertad condicional. Ahora se espera a que el mismo juez decida si el exministro, que se declara un perseguido político, continúa en libertad e impulsando su proceso de asilo en Estados Unidos.

(Además: El enfrentamiento entre uribismo y Gobierno por extradición de Arias)

UNIDAD INVESTIGATIVA

*Con información de Sergio Gómez Maseri, corresponsal de EL TIEMPO en Washington.