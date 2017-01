'Me siento tranquilo, atenderé el llamado que me haga la justicia'

El senador Jorge David Name manifestó que atenderá el llamado de la justicia ante cualquier tema en investigación, teniendo en cuenta que es relacionado con los casos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en Colombia.

Name, a través de un comunicado, dijo que ha sido un persistente crítico de las maniobras relacionadas por Odebrecht en el país e, incluso, solicitó que se investigara a esta multinacional luego de conocerse el encarcelamiento de su principal ejecutivo en Brasil.

De otro lado, los señalamientos en contra de Name fueron a través de 'Caracol Radio', a lo que respondió: “De manera irresponsable e inescrupulosa y sin que mediara una consulta previa a la fuente acerca de su calumniosa versión informativa, una periodista de cadena radial me involucra en un funesto episodio legal al relacionarme con un señor de apellido Bula que jamás he conocido en mi vida”.

A Otto Nicolás Bula, la Fiscalía lo señala de ser el receptor del segundo soborno que Odebrecht giró para obtener contratos en Colombia.

Name también manifestó: “No me sorprende que ahora, en medio de la cacería de brujas que se ha desatado en medio de la contradicción política y las denuncias y posiciones que expreso respecto de distintos temas de la actualidad nacional, se pretenda involucrarme en un hecho que está a años luz de mis actuaciones personales y profesionales”.

El Senador concluyó que se siente tranquilo, además de manifestar que toda su información está abierta al público y acudirá a la autoridad competente para responder ante lo que se requiera.

