Conclusiones de la Fiscalía sobre reunión entre Zuluaga y el 'hacker'

En el informe de investigación que realizó la Fiscalía sobre el caso del ‘hacker’, la Fiscalía confirmó la autenticidad del video que entregó el 'hacker' español Rafael Revert, testigo del proceso, en el que observa reunidos al excandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, el ‘asesor espiritual’ Luis Alfonso Hoyos Aristizábal y el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda.

El video fue analizado por el FBI y la Fiscalía indica que “esta reunión ha sido ampliamente reconocida por Óscar Iván Zuluaga, en medios abiertos y en la diligencia de interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación”.

¿Qué hablaron en esa reunión? El informe resalta que la conversación “sobrepasa los temas de seguridad informática y manejo de redes sociales de la campaña presidencial”, razón por la que supuestamente se contrató a Sepúlveda. Incluso en interrogatorio a David Zuluaga Martinez, hijo del excandidato presidencial y gerente de la campaña, manifiesta que Sepúlveda solo se contrató con estos fines negando “cualquier posibilidad de que el señor hubiera mal interpretado alguna solicitud de búsqueda de información por medios abiertos con la cual atacar o desprestigiar el proceso de paz”.

“Zuluaga Martinez dejo claro que nunca se le solicitó ninguna clase de campaña negra, cerrando la posibilidad que el actuar de Sepúlveda se extralimitara de lo solicitado, llegando a la obtención de información secreta y privilegiada”, dice el informe.

La Fiscalía señala que “en ese coloquio grabado, el señor Sepúlveda está manifestando abiertamente que tiene acceso a información de inteligencia, lo que claramente evidencia que este ciudadano está cometiendo una actividad delictiva. No se observa que el señor Óscar Iván Zuluaga se inmutara ante esta situación".

En la reunión del 13 de abril de 2014, dice el informe, Luis Alfonso Hoyos le pregunta a Alfonso Hoyos Aristizábal por información de las Farc y puntualmente por 'Timochenco' y 'Romaña'. "Su participación (Óscar Iván Zuluaga) dentro de esta reunión es pasiva y más frente a este tema puntual respecto de las Farc”.

En el documento con el que la fiscalía cierra el caso contra Zuluaga, se cuestiona por qué la campaña del Centro Democrático nunca formalizó contratos con el ‘hacker’ sobre la supuesta asesoría en el manejo de redes y blindaje informático.

Según el 'hacker', no hubo contrato porque su misión era, supuestamente, atacar el proceso de paz. David Zuluaga le dijo a la Fiscalía que no se firmó contrato a petición de Sepúlveda porque este se estaba separando de su esposa. “A pesar de la existencia de dos versiones lo cierto es que en las distintas inspecciones a la campaña presidencial del Centro Democrático y al Consejo Nacional Electoral no obra en la documentación contrato escrito entre los mencionados”, dice la Fiscalía.

Sin embargo, la campaña le pago 230 millones de pesos al 'hacker' por lo que la Fiscalía concluye que “la forma de contrato que se utilizó con el señor Sepúlveda no fue diáfana” y ordena remitir esta información al Consejo Nacional Electoral.

