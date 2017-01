Por terrorismo deben responder implicados en quema de vehículo

“Es que no tienen huevas. Por culpa de estos h. p. nos ponen a recoger a cualquier gono$%$#. No vamos hacer nada. Aquí ya se hizo la gestión y ya rompimos varios”. Estas son algunas de las frases que se escucharon en los audios que sirvieron como prueba para capturar a tres hombres a los que se sindica de haber incinerado un vehículo que supuestamente prestaba el servicio de Uber el pasado 17 de enero.



William Leonardo Garay, de 46 años; John Anderson Vergara, de 29, y César Camilo Cristancho, de 20 (este último sindicado de haber participado en otras agresiones a Uber), son conductores de taxi, y la justicia los sindica de haber incendiado el Volkswagen Gol cerca del sector del cerro de La Conejera, en Suba.



Se los capturó en la mañana de ayer luego de labores de investigación realizadas por la Sijín, y gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad y testimonios de personas que estuvieron cerca del sitio de los hechos.



Daniel Mejía, secretario de Seguridad, afirmó que los registros en video permitieron reconocer el rostro de uno de los presuntos responsables, lo que llevó a ubicar a los otros.



De acuerdo con la investigación de la Sijín y la Fiscalía, estas personas habrían bajado la aplicación Uber y solicitaron el servicio en inmediaciones del sitio en el que incendiaron el carro.



En el expediente se señaló que dos de los sindicados solicitaron ir a Suba y se fueron por el cerro de La Conejera. El conductor afectado había notado que un taxi lo venía siguiendo, pero continuó con su recorrido. “Uno de ellos (sindicados) dijo que se sentía mareado y pidió que detuviera el carro”, relató la representante de la Fiscalía.



En ese momento, el chofer afectado notó que llegó el taxi que lo estaba siguiendo y vio que quien lo manejaba se bajaba con una botella, mientras lo amenazaban con lo que sería un arma de fuego. Le rociaron gasolina y le prendieron candela al carro; el conductor del vehículo blanco corrió, se escondió y vio cómo los agresores se subían al taxi y huían. Finalmente, el hombre fue auxiliado por un conductor que pasaba por la zona y avisó del siniestro.



Hasta el cierre de esta edición, les imputaron los delitos de terrorismo en concurso con incendio. Y según el fiscal, “se le considera terrorismo porque buscaba ser ejemplarizante para poner en zozobra a los conductores de Uber”. Agregó que se puso en peligro la vida del afectado. No aceptaron cargos.

