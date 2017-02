Familia de soldado secuestrado por el Eln reclama su libertad

Carlos Moreno, hermano del soldado Freddy Ernesto Mahecha, secuestrado el fin de semana pasado por el Eln en una vía de Arauca, pidió al Gobierno que no se inicien diálogos con ese grupo guerrillero hasta que su hermano esté en libertad.

"Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta", dijo a la W Radio, en la mañana de este viernes.

“Rechazamos totalmente las palabras del señor Presidente en donde dice que definitivamente ya no hay obstáculo para empezar los diálogos con la guerrilla”, añadió.

Moreno afirma que no está de acuerdo con la idea de que la mesa de negociaciones con el Eln facilite que se dé la liberación de su hermano. “No estoy de acuerdo porque con la anterior guerrilla (Farc) también quedaron muchos casos impunes y de igual forma se sentaron a hablar con ellos, fueron seis años de proceso y esa guerrilla no respondió”, expresó.

El jueves, el mismo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, exigió al Eln que libere al soldado. "Yo he confiado en que junto con la liberación de Odín Sánchez pudiera darse también la liberación de nuestro soldado. Pero eso no ha sucedido, lo cual me lleva nuevamente a exigirle al Eln la liberación", señaló el ministro.

El soldado profesional Freddy Ernesto Moreno, de 39 años, fue reportado como desaparecido el domingo por la fuerza pública en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, y el martes el Eln reconoció tenerlo.

El gobierno calificó de "gesto hostil" la retención del militar, que aporta "una preocupación nueva" al proceso de diálogos, según dijo el miércoles Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del presidente Juan Manuel Santos con el Eln.

ELTIEMPO.COM Y AFP